Deák Dániel: Hódmezővásárhely hatalmas siker

Orbán Viktor vasárnap Hódmezővásárhelyre érkezett országjárása keretében, a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt több ezer Fidesz-szimpatizáns gyűlt össze − az eseményről lapunk is tudósított. A rendezvényről Deák Dániel is posztolt egy képet, amelyen jól látszik a hatalmas tömeg, jelezve a város élénk érdeklődését.

A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a választás mindenki saját jövőjéről szól, és köszönetet mondott a város 36 éves politikai hűségéért, valamint a polgári-keresztény képviselet fenntartásáért.

Orbán Viktor nyíltan ajánlotta a helyi Fidesz–KDNP-jelöltet, Czirbus Gábort, szavazásra buzdítva a megjelenteket. Beszédében kiemelte a gazdasági stabilitást, a közvagyon növekedését és a devizatartalék történelmi csúcsát. A családpolitikára is kitért: a két gyermek vállalása esetén érvényes adómentességet ígért, összefoglalva az alapelvet: „az apa férfi, az anya adómentes”.

A háborús helyzetre is kitért: Magyarország eddig kívül maradt a fegyveres konfliktusból, az ország energiaellátása stabil, a rezsiköltségek alacsonyak, továbbá a fiatalok lakáshoz jutását is támogatja. Kijelentette, hogy a választás tétje az ország jövője, a biztonság és a gazdasági stabilitás fenntartása, és hogy a kormány folytatja politikáját, amely a magyar családok és a hazai gazdaság érdekeit szolgálja.