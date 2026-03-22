Deák Dániel

Deák Dániel: Hódmezővásárhely hatalmas siker

Orbán Viktor országjárásának következő helyszínén, Hódmezővásárhelyen is szívesen fogadták a miniszterelnököt. A XXI. Század Intézet vezető elemzője, Deák Dániel is beszámolt a gyűlésről.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 22. 17:33
Deák Dániel
Orbán Viktor vasárnap Hódmezővásárhelyre érkezett országjárása keretében, a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt több ezer Fidesz-szimpatizáns gyűlt össze − az eseményről lapunk is tudósított. A rendezvényről Deák Dániel is posztolt egy képet, amelyen jól látszik a hatalmas tömeg, jelezve a város élénk érdeklődését.

Deák Dániel
Deák Dániel is posztolt Orbán Viktor hódmezővásárhelyi beszédéről

A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a választás mindenki saját jövőjéről szól, és köszönetet mondott a város 36 éves politikai hűségéért, valamint a polgári-keresztény képviselet fenntartásáért.

Orbán Viktor nyíltan ajánlotta a helyi Fidesz–KDNP-jelöltet, Czirbus Gábort, szavazásra buzdítva a megjelenteket. Beszédében kiemelte a gazdasági stabilitást, a közvagyon növekedését és a devizatartalék történelmi csúcsát. A családpolitikára is kitért: a két gyermek vállalása esetén érvényes adómentességet ígért, összefoglalva az alapelvet: „az apa férfi, az anya adómentes”.

A háborús helyzetre is kitért: Magyarország eddig kívül maradt a fegyveres konfliktusból, az ország energiaellátása stabil, a rezsiköltségek alacsonyak, továbbá a fiatalok lakáshoz jutását is támogatja. Kijelentette, hogy a választás tétje az ország jövője, a biztonság és a gazdasági stabilitás fenntartása, és hogy a kormány folytatja politikáját, amely a magyar családok és a hazai gazdaság érdekeit szolgálja.

Borítókép: Deák Dániel


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
