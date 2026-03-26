Itt ütlek agyon! – így fenyegette az agresszív tiszás a riporternőt

Orbán Viktor országjárása során Törökszentmiklósra érkezett, ahol a rendezvényről tudósítani szándékozó riporternőbe belekötött egy agresszív férfi.

Húzzál el a pi…ba! – ezzel a felütéssel kezdődött a konfliktus. A tiszás szimpatizáns ugyanis így szólította meg a Mandiner riporternőjét, Gulyás Virágot, ami azon a videón is jól látszik, amit a portál osztott meg az esetről.

Itt ütlek agyon! A k…va anyádat!

– harsogta a férfi, aki azt is hozzátette: Ri…nc!

Nem először mutatkozik meg a tiszások gyűlöletkampánya. A Tisza Párt „szeretetország” kiépítésével kampányol, de sorra az mutatkozik meg, hogy gyűlöletet szítanak.

Elemzők szerint Magyar Péter kampánya gyűlöletet, lenézést és arroganciát áraszt – és ezt a hangnemet a szimpatizánsai is átvették tőle.

