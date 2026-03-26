Szijjártó Péter szerint most látszik igazán az elmúlt évek eredménye + videó

– Beruházások szempontjából az elmúlt négy esztendő – bár egybeesik a szomszédban zajló háború időszakával – a négy legsikeresebb év volt a magyar gazdaságtörténetben – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Tubex beruházását bejelentő sajtótájékoztatón Sirokon. Szijjártó Péter kiemelte, soha korábban nem kötöttek még annyi megállapodást gyárépítésekről, munkahelyek teremtéséről, mint az elmúlt négy évben.

2026. 03. 26. 20:00
Szijjártó Péter: Beruházások szempontjából az elmúlt négy év volt a legsikeresebb négy esztendő a magyar gazdaságtörténetben Forrás: MTI
Szijjártó Péter szerint Magyarország továbbra is vonzó beruházási célpont a külföldi vállalatok szemében, mert itt kontroll alatt tartják az energiaárakat, Európában itt a legalacsonyabbak a munkát terhelő adók, az oktatás révén pedig elérték, hogy a térségben a magyar munkaerő a legjobb.

Szijjártó Péter szerint Magyarország továbbra is vonzó beruházási célpont a külföldi vállalatok szemében
Szijjártó Péter szerint Magyarország továbbra is vonzó beruházási célpont a külföldi vállalatok szemében. Fotó: MTI

Hozzátette, ezeknek köszönhető a Tubex új siroki beruházása is, amelynek nyomán a vállalat jelentősen növeli kapacitását a magas minőségű kozmetikai és gyógyszeriparhoz kapcsolódó tubus- és aeroszolgyártás, valamint csomagolóanyag-gyártás terén.

A beruházás 17 milliárd forintos értéket képvisel, amihez a kormány 2,5 milliárd forintos támogatást biztosít, ezzel 56 új munkahely jön itt létre. 

– Ezzel a legmodernebb technológiát idehozó beruházással gyakorlatilag a Tubex bebiztosítja azt a pozícióját, hogy mind a L’oréal, mind az Unilever és más nagy nemzetközi vállalatok beszállítójaként tudjon működni a jövőben is – mondta Szijjártó Péter. Ismertette, a Tubex globális vállalat, számos országban tart fenn gyárakat, így nem volt teljesen evidens, hogy ez a beruházás Sirokra jön, azonban a vállalatcsoporti versenyt részben persze a kormány támogatásával, de nagyrészt az itt dolgozók teljesítményének köszönhetően sikerült megnyerni.

A miniszter szavai szerint a fejlesztés nagymértékben hozzájárul az egész vármegye fejlődéséhez. 

Úgy vélte, minden Heves vármegyei ember büszke lehet arra, hogy az elmúlt tíz évben a munkanélküliség a harmadára csökkent, az ipari termelés a két és félszeresére nőtt, és meghaladta a 2300 milliárd forintot tavaly. Az elmúlt tíz esztendőben 109 olyan nagyberuházás jött a vármegyébe, amelyet a kormány támogatásával hajtottak végre a vállalatok, összesen 780 milliárd forint értékben – mondta.

Szijjártó Péter a sajtótájékoztatón szólt arról is, hogy nemzedékünk szeme láttára zajlik egy teljesen új világkorszak, egy teljesen új világrend kialakulása, ami mind a politikai, mind a gazdasági döntéshozatalban egy teljesen új helyzetet teremt. 

– Sem a gazdasági, sem a politikai döntéshozók nem gondolták, hogy amikor döntéseket hoznak, akkor a háborús körülményeket is kell mérlegelniük – mondta.

Felidézte: Magyarországon négy éve élünk egy háború szomszédságában, de néhány hete a világ egy olyan pontján is háború tört ki, amely Magyarországtól ugyan messzebb van, de mind a globális biztonság, mind a globális energiaellátás szempontjából elképesztő hatással van még ránk is. 

– Könnyen előállhat az a helyzet, hogy Európa húzza a legrövidebbet, hiszen az iráni háború a világ olajszükségletének húsz százalékát blokkolja, miközben Európából az olcsó orosz olajat kitiltották – figyelmeztetett, hozzátéve: ezzel Európában egy nagyon durva ellátási válság alakulhat ki, amelyet áremelés kísér. Megjegyezte, hogy földgáz tekintetében sem jobb a helyzet, pedig a kiszámítható és biztos gázellátás, a gáz alacsony ára alapvető feltétele annak, hogy az üzemek versenyképesen működjenek, a munkahelyeket fenn tudják tartani.

Európában a földgáztárolókban az éves európai gázfogyasztásnak csak a kilenc százaléka van bent. Mindez azt jelenti, hogy a kőolaj mellett a földgázellátás tekintetében is Európa egy nagyon durva válság elé néz

– mondta Szijjártó Péter. Ebben a helyzetben a politikai döntéshozóknak két feladatuk van, hogy a gazdasági döntéshozók helyzetét megkönnyítsék, a gazdaságot működőképesen, versenyképesen tartsák, a munkahelyeket megvédjék – fejtette ki. – Az egyik: biztosítani kell, hogy ország a háborúból kimaradjon. A második: garantálni kell, hogy az embereket, a családokat és a gazdaság szereplőit megkíméljék a háborúk hatásaitól, főleg az energia területén – mondta. 

Hozzátette: ezért született az a döntés, hogy az olajtárolók és -tartalékok feltöltése mellett a földgáztárolók és -tartalékok feltöltésének is meg kell történnie, hogy megelőzzék a közelgő ellátási válságot, és ellen tudjanak állni az áremelkedéseknek is. Ezért született az a döntés, hogy a földgáz exportját Ukrajna felé leállítják, és minden földgázmennyiséget a földgáztárolókba tesznek – jelezte a miniszter.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu