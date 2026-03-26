Szijjártó Péter szerint most látszik igazán az elmúlt évek eredménye + videó

Úgy vélte, minden Heves vármegyei ember büszke lehet arra, hogy az elmúlt tíz évben a munkanélküliség a harmadára csökkent, az ipari termelés a két és félszeresére nőtt, és meghaladta a 2300 milliárd forintot tavaly. Az elmúlt tíz esztendőben 109 olyan nagyberuházás jött a vármegyébe, amelyet a kormány támogatásával hajtottak végre a vállalatok, összesen 780 milliárd forint értékben – mondta.

Szijjártó Péter a sajtótájékoztatón szólt arról is, hogy nemzedékünk szeme láttára zajlik egy teljesen új világkorszak, egy teljesen új világrend kialakulása, ami mind a politikai, mind a gazdasági döntéshozatalban egy teljesen új helyzetet teremt.

– Sem a gazdasági, sem a politikai döntéshozók nem gondolták, hogy amikor döntéseket hoznak, akkor a háborús körülményeket is kell mérlegelniük – mondta.

Felidézte: Magyarországon négy éve élünk egy háború szomszédságában, de néhány hete a világ egy olyan pontján is háború tört ki, amely Magyarországtól ugyan messzebb van, de mind a globális biztonság, mind a globális energiaellátás szempontjából elképesztő hatással van még ránk is.

– Könnyen előállhat az a helyzet, hogy Európa húzza a legrövidebbet, hiszen az iráni háború a világ olajszükségletének húsz százalékát blokkolja, miközben Európából az olcsó orosz olajat kitiltották – figyelmeztetett, hozzátéve: ezzel Európában egy nagyon durva ellátási válság alakulhat ki, amelyet áremelés kísér. Megjegyezte, hogy földgáz tekintetében sem jobb a helyzet, pedig a kiszámítható és biztos gázellátás, a gáz alacsony ára alapvető feltétele annak, hogy az üzemek versenyképesen működjenek, a munkahelyeket fenn tudják tartani.

Európában a földgáztárolókban az éves európai gázfogyasztásnak csak a kilenc százaléka van bent. Mindez azt jelenti, hogy a kőolaj mellett a földgázellátás tekintetében is Európa egy nagyon durva válság elé néz

– mondta Szijjártó Péter. Ebben a helyzetben a politikai döntéshozóknak két feladatuk van, hogy a gazdasági döntéshozók helyzetét megkönnyítsék, a gazdaságot működőképesen, versenyképesen tartsák, a munkahelyeket megvédjék – fejtette ki. – Az egyik: biztosítani kell, hogy ország a háborúból kimaradjon. A második: garantálni kell, hogy az embereket, a családokat és a gazdaság szereplőit megkíméljék a háborúk hatásaitól, főleg az energia területén – mondta.