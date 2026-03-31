Kínos felvételek, csúnya beismerések: ezt tudjuk eddig Magyar Péter drogos ügyeiről

Sorozatosan borulnak ki a csontvázak a szekrényből a Tisza Pártnál, amelyekből kiderül, Magyar Péter közvetlen munkatársait is aggasztja a pártelnök kábítószerekhez való hozzáállása, illetve Magyar Péter előélete. Ezt bizonyítja, hogy egy nemrég nyilvánosságra került hangfelvételen a Tisza Párt alelnöke is problémásnak nevezte Magyar Péter drogos ügyeit.

A lockos buli utáni sztori, az szándékos volt?

– tette fel a kérdést Radnai Márk Vogel Evelinnek, aki röviden úgy reagált: – Azt az élet hozta úgy. A Vissza a mederbe Facebook-oldal által közzétett hangfelvétel még 2024-ben készült, miután a Tisza Párt vezére egy VII. kerületi apartmanházban a barátnőjével, Vogel Evelinnel töltötte az estét, egytálcányi fehér porral.

A hangfelvételből érződik, hogy Radnai igencsak aggódik, hogy az ominózus estéről készített-e felvételt Magyar Péter volt barátnője.

Lehet

– válaszolta Vogel. – Ez nagyon rossz – mondta Radnai, hozzátéve, ennek fényében biztos benne, hogy Magyar Péter előre ki fog jönni valami magyarázattal.

A kiszivárgott hangfelvétel azért érdekes, mert idén februárban, a botrány kirobbanásának idején Magyar Péter „megható” bejelentést tett közzé arról, hogy titkosszolgálati módszerek áldozata, és az oroszok miatt került ilyen helyzetbe. A felvétel tanulsága szerint viszont Magyar Péterék már 2024-ben tudták, hogy Vogel Evelin felvette a hangot, és valószínűleg a Tiszán belülről valaki más a képet is.

Bulika és LSD – ez a Tisza Párt

A Vissza a mederbe Facebook-oldal nem az első hangfelvételt hozza nyilvánosságra. Először az derült ki, hogy Radnai Márk, a Tisza alelnöke és Vogel Evelin, Magyar Péter volt barátnője arról beszélnek, hogy be kéne LSD-zni.

Az oldal nyilvánosságra hozott egy másik hangfelvételt is, amelyen Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke Vogel Evelint, Magyar Péter volt barátnőjét arról kérdezi: „Be kéne LSD-zni, igaz?”. Hogy itt magukra gondol vagy valaki másról beszél, esetleg Magyar Péterről, akinek LSD-t kellene adni, az nem derül ki a rövid hangfelvételből. Kedden folytatódott a hangfelvételek kikerülése – írta a Mandiner. A következő anyagon pedig az hallható, hogy Radnai Márk arról beszél:

Sötétítsük le azt az ablakot, kezdődhet a Los Angeles-i, soha nem ér véget a buli! G…ci sok kokain!

A felvételen hallható még Hanzel Henrik milliárdos vállalkozó, Magyar Péter bizalmi embere is, aki csak annyit tett hozzá, hogy reméli, az összes teleobjektív ezt veszi. Radnai nem hagyta abba, úgy reagált:

Hanzi, hagyd már, milyen teleobjektív? Minden manipulálható kép, hagyd már a p…csába! AI!

A hangfelvételt nyilvánosságra hozó Vissza a mederbe elnevezésű Facebook-oldal azt írja: „Nagyobb a pánik a Tiszában, mint gondolnátok. Hiába az előremenekülés és a kamu drogteszt, Péter és Márk tudja, hogy az LSD csak a jéghegy csúcsa, és ezúttal nem fognak működni sem a kavarások, sem a háttérben kötött alkuk. A Tiszának meg kell tisztulnia, és a jelenlegi korrupt, drogos vezetésnek mennie kell! Nem véletlen, hogy sunnyognak. Nehéz működő hazugságot találni az igazsággal szemben.”