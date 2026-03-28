Magyar Péter ettől ideges lesz: egy tiszás jelölt csatlakozott a KDNP aláírásgyűjtéséhez

„A Tisza Párt jelöltje is elhatárolódik a Tisza Párttól” – írta Mihálffy Béla a közösségi oldalán. A KDNP politikusa szerint egyre nagyobb a káosz, miután Gajda Attila, a Tisza szegedi jelöltje nyíltan szembement saját pártjának gazdasági programjával. Ugyanis csatlakozott a KDNP által indított „Megvédjük a mindennapjainkat” aláírásgyűjtéshez.
Ez mindent elmond arról, mi zajlik a Tisza Párt háza táján
– jegyezte meg a kormánypárti politikus.
Emlékeztetett, hogy a Tisza Párt kiszivárgott gazdasági programja súlyos következményekkel járna:
- jelentősen csökkentenék az egyházak állami támogatását,
- mintegy 40 százalékos, közel 300 milliárd forintos elvonást terveznek
- ezzel veszélybe sodornák az egyházi közszolgáltatásokat.
Mihálffy Béla tudatta, hogy ma közel kétmillió magyar ember érintett közvetlenül vagy családtagján keresztül egyházi intézmények működésében: bölcsődék, óvodák, iskolák, kórházak, szociális ellátás, idősek otthonai. Ezek biztonságát kockáztatják.
Láthatóan egyre nagyobb a zűrzavar a Tisza Párt környékén most, hogy fény derült az ukrán titkosszolgálati kapcsolatokra
– vélekedett.
A KDNP képviselője felhívta a figyelmet arra is, hogy Kapitány István, a Tisza gazdasági szakértője szerint nincs szükség árstopokra, rezsicsökkentésre és a benzin árának védelmére.
Mi ezzel szemben megvédjük a magyar családokat, a rezsicsökkentést és az egyházi közszolgáltatásokat
– tette hozzá.
Borítókép: (Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter)
