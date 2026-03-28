Magyar Péterkdnptiszagajda attilamihálffy béla

Magyar Péter ettől ideges lesz: egy tiszás jelölt csatlakozott a KDNP aláírásgyűjtéséhez

Furcsa elhatározásra jutott Gajda Attila, a Tisza Párt szegedi jelöltje, ugyanis aláírta a KDNP kezdeményezését, amivel nemet mondanak Magyar Péterék gazdasági megszorító terveire. Az esetről Mihálffy Béla, a kormánypárti helyi képviselője számolt be.

Magyar Nemzet
2026. 03. 28. 18:01
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Fotó: Havran Zoltán
„A Tisza Párt jelöltje is elhatárolódik a Tisza Párttól” – írta Mihálffy Béla a közösségi oldalán. A KDNP politikusa szerint egyre nagyobb a káosz, miután Gajda Attila, a Tisza szegedi jelöltje nyíltan szembement saját pártjának gazdasági programjával. Ugyanis csatlakozott a KDNP által indított „Megvédjük a mindennapjainkat” aláírásgyűjtéshez.

Ez mindent elmond arról, mi zajlik a Tisza Párt háza táján

– jegyezte meg a kormánypárti politikus.

Emlékeztetett, hogy a Tisza Párt kiszivárgott gazdasági programja súlyos következményekkel járna:

  • jelentősen csökkentenék az egyházak állami támogatását,
  • mintegy 40 százalékos, közel 300 milliárd forintos elvonást terveznek
  • ezzel veszélybe sodornák az egyházi közszolgáltatásokat.

Mihálffy Béla tudatta, hogy ma közel kétmillió magyar ember érintett közvetlenül vagy családtagján keresztül egyházi intézmények működésében: bölcsődék, óvodák, iskolák, kórházak, szociális ellátás, idősek otthonai. Ezek biztonságát kockáztatják.

Láthatóan egyre nagyobb a zűrzavar a Tisza Párt környékén most, hogy fény derült az ukrán titkosszolgálati kapcsolatokra

– vélekedett.

A KDNP képviselője felhívta a figyelmet arra is, hogy Kapitány István, a Tisza gazdasági szakértője szerint nincs szükség árstopokra, rezsicsökkentésre és a benzin árának védelmére.

Mi ezzel szemben megvédjük a magyar családokat, a rezsicsökkentést és az egyházi közszolgáltatásokat

– tette hozzá.

Borítókép: (Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A külföldi szolgálatoknál csak egy ocsmányabb van

Megint a „független, objektív sajtó” viszi a prímet árulásban, becstelenségben és aljasságban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu