Magyar Péter ettől ideges lesz: egy tiszás jelölt csatlakozott a KDNP aláírásgyűjtéséhez

„A Tisza Párt jelöltje is elhatárolódik a Tisza Párttól” – írta Mihálffy Béla a közösségi oldalán. A KDNP politikusa szerint egyre nagyobb a káosz, miután Gajda Attila, a Tisza szegedi jelöltje nyíltan szembement saját pártjának gazdasági programjával. Ugyanis csatlakozott a KDNP által indított „Megvédjük a mindennapjainkat” aláírásgyűjtéshez.

Ez mindent elmond arról, mi zajlik a Tisza Párt háza táján

– jegyezte meg a kormánypárti politikus.

Emlékeztetett, hogy a Tisza Párt kiszivárgott gazdasági programja súlyos következményekkel járna:

jelentősen csökkentenék az egyházak állami támogatását,

mintegy 40 százalékos, közel 300 milliárd forintos elvonást terveznek

ezzel veszélybe sodornák az egyházi közszolgáltatásokat.

Mihálffy Béla tudatta, hogy ma közel kétmillió magyar ember érintett közvetlenül vagy családtagján keresztül egyházi intézmények működésében: bölcsődék, óvodák, iskolák, kórházak, szociális ellátás, idősek otthonai. Ezek biztonságát kockáztatják.

Láthatóan egyre nagyobb a zűrzavar a Tisza Párt környékén most, hogy fény derült az ukrán titkosszolgálati kapcsolatokra

– vélekedett.

A KDNP képviselője felhívta a figyelmet arra is, hogy Kapitány István, a Tisza gazdasági szakértője szerint nincs szükség árstopokra, rezsicsökkentésre és a benzin árának védelmére.

Mi ezzel szemben megvédjük a magyar családokat, a rezsicsökkentést és az egyházi közszolgáltatásokat

– tette hozzá.

