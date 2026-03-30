orbán balázstisza párteurópai bizottságterv

„Ezt a magyarok fizetnék meg! – Orbán Balázs szerint sokkoló következményei lennének a Tisza kiszivárgott tervének

„Óriási kockázat” – így reagált Orbán Balázs a Tisza Párt energiaátállási elképzeléseire. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a terv jelentős drágulást hozna, akár az árak többszörösére emelkedésével.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 11:13
A közösségi oldalán reagált Orbán Balázs arra a kiszivárgott tervre, amely a Tisza Párt energiaátállási elképzeléseit tartalmazza. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott: a javaslat „óriási kockázatot jelent Magyarországra és a magyar emberekre nézve”.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Forrás: Facebook)

Állítása szerint a terv egyik központi eleme az lenne, hogy Magyarország leváljon az orosz energiahordozókról, és megszüntesse az orosz olaj- és gázimportot, igazodva az Európai Bizottság elvárásaihoz.

Eltörölnék a hatósági árakat, védett üzemanyagárakat és rezsicsökkentést – a teljes lakossági energiaárazást piaci alapokra helyeznék. Ez azonnal sokszorosára növelné a magyar családok energiaszámláit és 1000 forintra emelné a benzin árát

– hangsúlyozta Orbán Balázs.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a javaslat része az is, hogy megszüntetnék a hatósági árakat, a védett üzemanyagárakat, valamint a rezsicsökkentést, és teljes mértékben piaci alapokra helyeznék az energiaárazást. Úgy véli, ez jelentős drágulást eredményezne, akár a jelenlegi árak többszörösére növelve a lakossági terheket.

Orbán Balázs azt is írta, hogy 

a terv finanszírozását részben az úgynevezett energiafüggetlenségi adó bevezetésével oldanák meg, amely a lakossági megtakarításokat terhelné 1-1,5 százalékos kulccsal. Az elnevezés különösen cinikus: meg akarják ideologizálni, hogy a magyar embereknek miért kell többet fizetni az energiáért. Pont, mint Nyugat-Európában.

Bejegyzése szerint a 

terv része a Mol-részvények egy részének értékesítése, valamint az MVM privatizációja. Ez súlyosan szűkítené Magyarország mozgásterét és kiszolgáltatottá tenné hazánkat az energiaóriásokkal szemben.

Orbán Balázs felhívta a figyelmet arra, hogy nem elszólás volt Kapitány István korábbi kijelentése a védett árak és az energiacégek különadóinak eltörléséről, hanem egy átfogó terv része. Úgy fogalmazott: a Tisza célja Magyarország leválasztása az orosz energiáról, a hazai energiapiac megnyitása a nemzetközi szereplők előtt, valamint a költségek áthárítása a lakosságra.

A miniszterelnök politikai igazgatója hangsúlyozta, hogy a

 Tisza terveinek megvalósítása esetén jelentősen emelkednének az energiaárak, és akár 1000 forint körüli üzemanyagár is kialakulhatna.

Bejegyzésében hangsúlyozta: nem szabad hagyni, hogy a magyar háztartások viseljék a változtatások terheit, és kiemelte, hogy továbbra is az alacsony energiaárak fenntartásáért kívánnak küzdeni.

 Április 12-én a Fidesz a biztos választás!

– zárta sorait Orbán Balázs.

Mint arról beszámoltunk, Csercsa Balázs történész, a Tisza Párt korábbi önkéntese és egyházpolitikai munkacsoportjának volt vezetője közösségi oldalán közzétette a Tisza Párt energiapolitikai tervét. Ez az orosz energia végleges kivezetéséről és a brüsszeli energiapolitikára való átállásról szól. A párt egyházpolitikai munkacsoportjának korábbi vezetője azt írta, befújta hozzá a szél Kapitány István csapatának legújabb anyagát, ennek részeként azt tervezik a Tisza Pártban, hogy a választás után azonnal meg kell oldani az orosz energiáról való leválást.

Borítókép: Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője (Forrás: MTI)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
