„Ezt a magyarok fizetnék meg! – Orbán Balázs szerint sokkoló következményei lennének a Tisza kiszivárgott tervének

A közösségi oldalán reagált Orbán Balázs arra a kiszivárgott tervre, amely a Tisza Párt energiaátállási elképzeléseit tartalmazza. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott: a javaslat „óriási kockázatot jelent Magyarországra és a magyar emberekre nézve”.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Forrás: Facebook)

Állítása szerint a terv egyik központi eleme az lenne, hogy Magyarország leváljon az orosz energiahordozókról, és megszüntesse az orosz olaj- és gázimportot, igazodva az Európai Bizottság elvárásaihoz.

Eltörölnék a hatósági árakat, védett üzemanyagárakat és rezsicsökkentést – a teljes lakossági energiaárazást piaci alapokra helyeznék. Ez azonnal sokszorosára növelné a magyar családok energiaszámláit és 1000 forintra emelné a benzin árát

– hangsúlyozta Orbán Balázs.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a javaslat része az is, hogy megszüntetnék a hatósági árakat, a védett üzemanyagárakat, valamint a rezsicsökkentést, és teljes mértékben piaci alapokra helyeznék az energiaárazást. Úgy véli, ez jelentős drágulást eredményezne, akár a jelenlegi árak többszörösére növelve a lakossági terheket.

Orbán Balázs azt is írta, hogy

a terv finanszírozását részben az úgynevezett energiafüggetlenségi adó bevezetésével oldanák meg, amely a lakossági megtakarításokat terhelné 1-1,5 százalékos kulccsal. Az elnevezés különösen cinikus: meg akarják ideologizálni, hogy a magyar embereknek miért kell többet fizetni az energiáért. Pont, mint Nyugat-Európában.

Bejegyzése szerint a

terv része a Mol-részvények egy részének értékesítése, valamint az MVM privatizációja. Ez súlyosan szűkítené Magyarország mozgásterét és kiszolgáltatottá tenné hazánkat az energiaóriásokkal szemben.

Orbán Balázs felhívta a figyelmet arra, hogy nem elszólás volt Kapitány István korábbi kijelentése a védett árak és az energiacégek különadóinak eltörléséről, hanem egy átfogó terv része. Úgy fogalmazott: a Tisza célja Magyarország leválasztása az orosz energiáról, a hazai energiapiac megnyitása a nemzetközi szereplők előtt, valamint a költségek áthárítása a lakosságra.