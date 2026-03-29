Óriási siker Orbán Viktor országjárása, most Békéscsaba következik

A március 15-i Békemenet után indult országjárásra Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfőt minden településen óriási tömeg várja, vasárnap Békéscsaba következik.

Pécelen megtelet a Kossuth tér Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A miniszterelnök Kaposváron kezdte országjárását, ahol egy helyi Békemenet is várta. A kormányfő a menet után arról beszélt, Magyarországnak ma olyan kormánya van, amely teljes szívvel áll az ország mellett, és képes arra, hogy megvédje. A kormány sohasem fogja megengedni, hogy elvegyék a magyaroktól, ami nekik jár. Megjegyezte, hogy a háborúból ki kell maradni, ezt tudja garantálni a nemzeti kormány.

Helyi Békemenet várja a kormányfőt mindenhol

Kaposvár után Egerbe látogatott a kormányfő, ahol szintén rengetegen voltak rá kíváncsiak. A helyiek itt is tartottak Békemenetet. Orbán Viktor Egerben is részletesen beszélt a háború jelentette veszélyről.

Ha nyomás van, akkor tudni kell nemet mondani. Olyan kormányt kell választani, ami már bizonyított és tud nemet mondani

– jelentette ki a miniszterelnök. Elmondta, a történelem során számtalanszor előfordult, hogy a magyarok ki akartak maradni a háborúból, de az akkori vezetők alkalmatlansága miatt nem sikerült nekik.

Március 18-án Dunaújvárosban zsúfolásig megtelt a Dózsa György tér a kormányfő országjárásának újabb állomásán. Ez volt az első olyan állomás, ahol nem kormánypárti a városvezetés, ennek ellenére telt meg a tér. Itt a kormányfő beszélt a másnapi uniós csúcsról, amellyel kapcsolatban elmondta: Zelenszkij egyik követelése, hogy váljunk le az olcsó orosz energiáról, ha ezt kikényszerítenék, a magyarok elveszítenék egyhavi keresetüket.

Nem járulhatunk hozzá, hogy Zelenszkij kizsarolja, hogy leváljunk az olcsó orosz energiáról, ezt nem fogom hagyni

– közölte a miniszterelnök.

Brüsszeli csúcs után

Az országjárás következő állomásán, Szentendrén a miniszterelnök beszámolt az uniós csúcsról. Mint elmondta, Brüsszelben rá akarták venni Magyarországot, hogy álljon be a sorba: adjuk oda a pénzünket Ukrajnának és fogadjuk el, hogy olajblokád alá vesznek bennünket.

Világosan megmondtuk: amíg nincs olaj, nincs pénz! Magyarországot nem lehet zsarolni és fenyegetni! Minden magyarnak tudnia kell: vagy kiállunk a magunk érdeke mellett és nemzeti kormányt választunk, vagy egy ukránbarát kormány odaadja a magyarok pénzét Kijevnek és megszünteti a rezsicsökkentést. Nem fogjuk megengedni, hogy elvegyék, ami a magyaroké!

– üzente a kormányfő Szentendrén.