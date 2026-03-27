Orbán Viktor: Mindent, amit az elmúlt 16 évben felépítettünk, a Tiszával elvinné a víz. Ki akarnak zsebelni bennünket

Orbán Viktor: Mindent, amit az elmúlt 16 évben felépítettünk, a Tiszával elvinné a víz. Ki akarnak zsebelni bennünket

Ma két helyszínen is találkozhatnak a polgárok a miniszterelnökkel országjárása során: elsőként Veszprémben tartott utcafórumot 16 órakor, ahol több helyi jelölt kíséretében beszélt a választókat érintő kiemelt kérdésekről.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 15:30
Folytatódik Orbán Viktor miniszterelnök országjárása. A kormányfő pénteken elsőként Veszprémbe látogatott, az Óváros téren várta a résztvevőket. 

Veszprémben a nemzeti oldalnak elnyerni a bizalmat mindig is nehéz volt. Ez egy olyan választókerület, amiért mindig meg kellett harcolni – mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök azt kérte, hogy támogassák Ovádi Pétert, a kormánypártok képviselőjelöltjét. Mindig számíthattam rá, a kormány legnehezebb csatáiban is ott állt mögöttünk – tette hozzá. 

A kormányfő megjegyezte, hogy egy nemzeti kormány nem kampányolhat úgy, hogy nem megy el Veszprémbe. 

Hozzátette: az elmúlt négy év nagyon nehéz és igazságtalan volt a magyarság számára. 2022 óta a háború ugyanis rávetül Magyarországra. A miniszterelnök hozzátette, ebben a helyzetben annyit lehet tenni, hogy a háború árnyékában is megvalósítunk minden programot. 

A háború fellegei eltakarták a napot, ugyanakkor nem adtuk fel semmilyen célunkat. Kitartottunk a korábbi vállalásaink mellett

– emelte ki a kormányfő. Hozzátette, ennek jegyében a kormány visszaépítette a 13. havi nyugdíjat és elkezdte visszaépíteni a 14. havi nyugellátást is.

A miniszterelnök elmondta, a kormány az elmúlt négy évben folytatta a családbarát ország építését. 

Orbán Viktor országjárás Veszprém
Fotó: VEOL/Fülöp Ildikó

Ha a családokat meg akarjuk erősíteni, akkor elsősorban az édesanyákat és a gyerekeket kell biztonságba helyezni, mutatott rá. Mint jelezte, a kormány még nincs ott, ahol szeretne lenni, és ha kap még négy évet, akkor a következő ciklus végére a gyermeket vállaló családok nem élhetnek rosszabbul, mint azok, akik nem vállalnak gyermeket.

Azt is meg tudtuk valósítani, hogy bevezettünk egy olyan otthonteremtési rendszert a fiataloknak, aminek nincsen párja. Ma saját otthonhoz a legkönnyebben Magyarországon juthatnak a fiatalok 

– mondta.

A tiszásoknak üzenve Orbán Viktor közölte: olyan veszélyek vannak a világban, amikről nem tehetnek. Egy világméretű energiaválság fenyeget. Felidézte, hogy amikor 2022-ben kitört a háború, akkor a magyar gazdaságból a megnőtt energiaárak miatt egyetlen év alatt kiment négyezer milliárd forint. 

Igazságtalanul nehéz négy év van mögöttünk, de ha a következő négy évre nézek, látom ezeket a bajokat. Eenergiaválság, az orosz-ukrán háború folytatódik és az iráni háború miatt újabb migrációs hullám fenyeget bennünket 

– tette hozzá.

„Az iráni háború miatt ismét felerősödhet a migrációs válság” – jelentette ki a miniszterelnök. Hozzátette, most Magyarországnak egy megbízható, komoly tapasztalatokkal rendelkező vezetőre van szüksége. Ezt követően a kormányfő arra biztatta a szimpatizánsokat, hogy mindenkit buzdítsanak a választáson való részvételre. 

Két módon is arra készülnek, hogy kifosszák Magyarországot. Az egyik módja az Ukrajnán keresztül történő  kizsebelés. Nekünk nemet kell mondani Ukrajna pénzügyi támogatására

– emelte ki a kormányfő. Hozzátette, a brüsszeliták az európai országokat használják fel fedezetként olyan hitelek felvételére, amelyeket az ukránok sosem fognak visszafizetni. 

„Ezeket a tagállamoknak, a gyerekeinknek és az unokáinknak kell majd visszafizetni” – jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette, a tiszások ukránbarát kormány akarnak. 

„Mind a Tisza Párt, mind a DK-t az ukránok támogatják” – emlékeztetett a miniszterelnök. 

Orbán Viktor országjárás Veszprém
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A Tisza egyenlő az ukránbarát kormányzással, ami pedig egyenlő a magyar emberek kizsebelésével. Erre nemet kell mondanunk 

– mondta Orbán Viktor. Kitért rá, hogy ukrán kémek ki-be járnak a sajtóban és a Tiszában is. Leszögezte, ha megnyerik a választást, akkor ennek vasszigorral fognak véget vetni.

Kiemelte, hogy 2010-ben egy munkaalapú gazdaságot raktak össze, aminek a része, hogy a bankok, az energiacégek és a multik adót fizetnek. Jelezte, hogy ezt a gazdaságot veszély fenyegeti. Csak idén kétezer milliárdot kell a bankoknak, az energiacégeknek és a multiknak befizetni a magyar családok részére, azonban a Tisza arra készül, hogy ezt megszüntesse.

Orbán Viktor országjárás Veszprém
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A gazdasági szakemberük az Erstétől jött és ott ül a Shell főnöke is a Tiszában

 – húzta alá. A kormányfő szerint a nagytőke alig várja, hogy a nemzeti kormány távozzon. Ha ezt hagyjuk, akkor ki fognak bennünket zsebelni – rögzítette. Orbán Viktor azt javasolta, hogy a Fideszre és a KDNP-re szavazzanak, hogy folytatni tudják a munkát.

A miniszterelnök elmondta, hogy hálás a támogatásért, amit az elmúlt négy évben kaptak. De hálás a 16 éves támogatásért is. Hálás azért a többségért is, amivel megalkothatták az új, nemzeti-keresztény alkotmányt. 

Az eredményeket azért tudtuk elérni, mert az elmúlt 16 évben önök mindig nagy arányban támogattak engem

– jelentette ki a miniszterelnök. A kormányfő emellett köszönetet mondott mindenkinek, aki a rendszerváltás óta együtt harcolt a Fidesz-KDNP-vel a szabad és független Magyarországért. 

Orbán Viktor országjárás Veszprém
Fotó: VEOL/Fülöp Ildikó

A miniszterelnököt megelőzően a körzet kormánypárti képviselőjelöltjei szóltak az egybegyűltekhez.

„Nagyon sok álmunk és célunk van amit együtt közösen el fogunk érni¨ – mondta el a rendezvény kezdetén Ovádi Péter, a kormánypártok Veszprém vármegye 1-es választókörzeti jelöltje. Az eseményen Hegedűs Barbara, a Fidesz-KDNP jelöltje a Veszprém 2. számú választókörzetben (Balatonfüred és Várpalota térségében) kiemelte, 

az április 12-i választás tétje óriási.

 

Orbán Viktor országjárás Veszprém
Fotó: VEOL/Fülöp Ildikó

Navracsics Tibor a rendezvényen elmondta, hogy mindig számíthattak rá vármegyében. Most viszont ő kér segítséget, azt, hogy a polgárok védjék meg az elmúlt 16 évet. 

Ne engedjétek, hogy az az önjelölt próféta szétverje a mi közösségeinket 

– utalt Magyar Péterre a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Győzzön a Fidesz-KDNP Veszprémben és az egész vármegyében is. Legyen ott mindenki – tette hozzá.

Orbán Viktor országjárás Veszprém
Fotó: VEOL/Fülöp Ildikó

Az országjárás eddigi állomásain rendre nagy tömeg gyűlt össze, és a szervezők a mostani eseményeken is hasonló érdeklődésre számítanak.

Mint ismert, Orbán Viktor országjárása a múlt héten Kaposváron kezdődött, majd a miniszterelnök kedden Egerben, szerdán Dunaújvárosban tartott választási fórumot. Szentendre után a kampánykörút szombati állomása Miskolc volt, vasárnap délután pedig Hódmezővásárhely következett. Orbán Viktor ezen a héten már ellátogatott Kecskemétre, Nagykanizsára és Esztergomba és Törökszentmiklósra is. A kormányfő a hétvégén

  • március 28-án Pécelre,
  • március 29-én pedig Békéscsabára látogat.

Borítókép: Orbán Viktor minsizterelnök (Forrás: Facebook)


Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Megpróbálom összefoglalni

Bayer Zsolt avatarja

Számoljunk!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu