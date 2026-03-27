Orbán Viktor: Mindent, amit az elmúlt 16 évben felépítettünk, a Tiszával elvinné a víz. Ki akarnak zsebelni bennünket

Folytatódik Orbán Viktor miniszterelnök országjárása. A kormányfő pénteken elsőként Veszprémbe látogatott, az Óváros téren várta a résztvevőket.
Veszprémben a nemzeti oldalnak elnyerni a bizalmat mindig is nehéz volt. Ez egy olyan választókerület, amiért mindig meg kellett harcolni – mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök azt kérte, hogy támogassák Ovádi Pétert, a kormánypártok képviselőjelöltjét. Mindig számíthattam rá, a kormány legnehezebb csatáiban is ott állt mögöttünk – tette hozzá.
A kormányfő megjegyezte, hogy egy nemzeti kormány nem kampányolhat úgy, hogy nem megy el Veszprémbe.
Hozzátette: az elmúlt négy év nagyon nehéz és igazságtalan volt a magyarság számára. 2022 óta a háború ugyanis rávetül Magyarországra. A miniszterelnök hozzátette, ebben a helyzetben annyit lehet tenni, hogy a háború árnyékában is megvalósítunk minden programot.
A háború fellegei eltakarták a napot, ugyanakkor nem adtuk fel semmilyen célunkat. Kitartottunk a korábbi vállalásaink mellett
– emelte ki a kormányfő. Hozzátette, ennek jegyében a kormány visszaépítette a 13. havi nyugdíjat és elkezdte visszaépíteni a 14. havi nyugellátást is.
A miniszterelnök elmondta, a kormány az elmúlt négy évben folytatta a családbarát ország építését.
Ha a családokat meg akarjuk erősíteni, akkor elsősorban az édesanyákat és a gyerekeket kell biztonságba helyezni, mutatott rá. Mint jelezte, a kormány még nincs ott, ahol szeretne lenni, és ha kap még négy évet, akkor a következő ciklus végére a gyermeket vállaló családok nem élhetnek rosszabbul, mint azok, akik nem vállalnak gyermeket.
Azt is meg tudtuk valósítani, hogy bevezettünk egy olyan otthonteremtési rendszert a fiataloknak, aminek nincsen párja. Ma saját otthonhoz a legkönnyebben Magyarországon juthatnak a fiatalok
– mondta.
A tiszásoknak üzenve Orbán Viktor közölte: olyan veszélyek vannak a világban, amikről nem tehetnek. Egy világméretű energiaválság fenyeget. Felidézte, hogy amikor 2022-ben kitört a háború, akkor a magyar gazdaságból a megnőtt energiaárak miatt egyetlen év alatt kiment négyezer milliárd forint.
Igazságtalanul nehéz négy év van mögöttünk, de ha a következő négy évre nézek, látom ezeket a bajokat. Eenergiaválság, az orosz-ukrán háború folytatódik és az iráni háború miatt újabb migrációs hullám fenyeget bennünket
– tette hozzá.
