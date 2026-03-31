Kocsis Máté: Panyi Szabolcs nem hülye, csak egy hazaáruló + videó

– Ha egy ellenérdekű titkosszolgálattal az ember együttműködik magyar állampolgárként, mint Panyi Szabolcs, akkor tudnia kell, mint ahogy Panyi Szabolcs tudja is – fogalmazott Kocsis Máté. A politikus rámutatott: A tiszás ügynökbotrány egyik kulcsszereplője, a Direkt36 és a VSquare újságírója maga is elismerte: információkat adott át és kapott külföldi szereplőktől.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 9:47
– Számomra négy éve is világos volt, hogy Panyi Szabolcs külföldi titkosszolgálatokkal működik együtt – fogalmazott Kocsis Máté a Facebook-oldalán közzétett videójában

Hozzátette: „Az, ami most megjelent, abban az a legszebb, hogy ő maga is bevallja, hogy ő valóban adott át információkat külföldi kémeknek, és azok is adtak át neki.”

Egyet mindenki megérthet. Ha egy magyar állampolgárt megkeres egy külföldi titkosszolgálat, az már a beszervezés maga. És amikor ez megtörténik, akkor azt nem cél nélkül csinálják

– mutatott rá a politikus. 

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint az információcsere mögött mindig konkrét szándék áll. „És amikor átadnak információkat, akkor azt nem azért adják át, mert ők információkat adnak-vesznek, hanem azért adják át, hogy valamit befolyásoljanak.” Kiemelte azt is, hogy az ilyen információk nem feltétlenül megbízhatóak. 

Ha egy ellenérdekű titkosszolgálattal az ember együttműködik magyar állampolgárként, mint Panyi Szabolcs, akkor tudnia kell, mint ahogy Panyi Szabolcs tudja is. Panyi Szabolcs nem hülye, csak hazaáruló

– vonta le a következtetést Kocsis, aki szerint az újságíró tisztában van azzal, milyen hatása van a munkájának.

 „Ő pontosan tudja, hogy rajta keresztül olyan információkat juttatnak el az ország közvéleményébe a cikkein keresztül, ami az ellenérdekű országnak, az ellenérdekű titkosszolgálatnak az érdeke. Nem az, ami a magyarok érdeke” – szögezte le. 

 

A Legfőbb Ügyészség előtt a Panyi-ügy 

A Magyar Nemzet a Mandiner cikke alapján arról számolt be , hogy súlyos titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen: egy kiszivárgott hangfelvétel alapján kiderült, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. A magyar újságíró egy ismeretlen forrásával arról beszélt a hanganyagon, hogy megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

Az ügyben az igazságügyi miniszter, Tuzson Bence tett feljelentést kémkedés miatt, a Legfőbb Ügyészség pedig közölte, rövidesen megszületik a döntés. 

Borítókép: Panyi Szabolcs (Forrás: Transparency Magyarország)


