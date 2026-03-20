Nemzeti Választási IrodaVálasztás 2026határidőszavazatszámláló bizottság

Emelkedett a szavazatszámlálók díjazása

A szavazatszámláló bizottságok tagjait az április 12-i országgyűlési választásra legkésőbb március 23-ig kell megválasztani. Ők a szavazás napján a választás lebonyolításáért, törvényességéért és a szavazatok összeszámlálásáért felelnek. A bizottság tagjai díjazásban részesülnek és felkészítő oktatáson vesznek részt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 20. 11:40
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hétfőig kell megválasztani a szavazatszámláló bizottságok tagjait az április 12-i országgyűlési választásra.

Kolozsvár, 2022. április 3. Leadja szavazatát egy választópolgár az országgyűlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson Magyarország kolozsvári főkonzulátusán 2022. április 3-án. MTI/Kiss Gábor
A választási eljárási törvény szerint az országszerte több mint tízezer szavazatszámláló bizottság tagjait a szükséges számban a települési önkormányzat képviselő-testületének – a helyi választási iroda vezetőjének javaslatára − legkésőbb március 23-ig kell megválasztania.

A választás során kiemelkedő szerepük van a szavazatszámláló bizottságoknak: feladatuk a szavazás lebonyolítása, a választás tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és ha szükséges, a választás törvényes rendjének helyreállítása. A szavazatszámláló bizottság állapítja meg a választás szavazóköri eredményét is.

A szavazatszámláló bizottságok tagjai oktatáson, felkészítésen vesznek részt, a szavazás napján pedig hajnaltól a szavazatok összeszámlálásáig a szavazókörökben a választás lebonyolítását végzik.

Munkájukért díjazást kapnak, ez egy tavaly kiadott miniszteri rendelet értelmében bruttó nyolcvanezer forintra emelkedett. Emellett a szavazás napján és az azt követő munkanapon mentesülnek a munkavégzés alól.

A szavazatszámláló bizottságnak a választott tagok mellett tagjai lehetnek a választókerületben jelöltként indulók megbízottai is (jelölőszervezetenként két-két ember), őket április 2-án 16 óráig lehet bejelenteni. A megbízott tagok díjazásáról a megbízójuk gondoskodik.

A szavazatszámláló bizottság szavazásnapi működőképességéhez legalább öt tag kell, így ha a pártok delegáltjaival együtt sincs meg az öt tag, akkor a képviselő-testület által megválasztott tagok közül hívnak be további tagokat a testületbe.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Kiss Gábor)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekTrump

Hatalmas kamu az állítólagos oroszveszély

Horváth József avatarja

Amit látunk, olvasunk, az egy tipikus dezinformációs kampány, amit a választásokra időzítettek.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
