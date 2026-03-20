Emelkedett a szavazatszámlálók díjazása

Hétfőig kell megválasztani a szavazatszámláló bizottságok tagjait az április 12-i országgyűlési választásra.

Kiemelt szerepük van a szavazatszámláló bizottságoknak. Fotó: MTI/Kiss Gábor

A választási eljárási törvény szerint az országszerte több mint tízezer szavazatszámláló bizottság tagjait a szükséges számban a települési önkormányzat képviselő-testületének – a helyi választási iroda vezetőjének javaslatára − legkésőbb március 23-ig kell megválasztania.

A választás során kiemelkedő szerepük van a szavazatszámláló bizottságoknak: feladatuk a szavazás lebonyolítása, a választás tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és ha szükséges, a választás törvényes rendjének helyreállítása. A szavazatszámláló bizottság állapítja meg a választás szavazóköri eredményét is.

A szavazatszámláló bizottságok tagjai oktatáson, felkészítésen vesznek részt, a szavazás napján pedig hajnaltól a szavazatok összeszámlálásáig a szavazókörökben a választás lebonyolítását végzik.

Munkájukért díjazást kapnak, ez egy tavaly kiadott miniszteri rendelet értelmében bruttó nyolcvanezer forintra emelkedett. Emellett a szavazás napján és az azt követő munkanapon mentesülnek a munkavégzés alól.

A szavazatszámláló bizottságnak a választott tagok mellett tagjai lehetnek a választókerületben jelöltként indulók megbízottai is (jelölőszervezetenként két-két ember), őket április 2-án 16 óráig lehet bejelenteni. A megbízott tagok díjazásáról a megbízójuk gondoskodik.

A szavazatszámláló bizottság szavazásnapi működőképességéhez legalább öt tag kell, így ha a pártok delegáltjaival együtt sincs meg az öt tag, akkor a képviselő-testület által megválasztott tagok közül hívnak be további tagokat a testületbe.