Általában erősen felhős vagy borult időre számíthatunk többfelé esővel, záporesővel – írja előrejelzésében a HungaroMet.
Szürkeséggel köszönt ránk a holnap is, de még a héten húsz fok lehet idehaza
Visszatér a tavasz.
Hozzáfűzik, a legtöbb csapadék az Északi-középhegységben, valamint az Alföld egyes részein hullhat. Az északi, északnyugati szél ma napközben csak kevés helyen, kedden nagy területen megerősödik, a Nyugat-Dunántúlon viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 6 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 6 és 11 fok között alakul.
Ugyanakkor jó hír is van. A HungaroMet a közösségi oldalán arról posztolt, hogy vasárnap akár húsz fok is lehet idehaza. A felmelegedés az előrejelzés szerint szerdától lassú, fokozatos lesz, majd vasárnap átmenetileg gyorsabb ütemű melegedésre készülhetünk, több lesz a napsütés is, és csak néhol fordulhat elő zápor. A hétvégén már nem is valószínű csapadék.
A felmelegedés várhatóan folytatódik húsvét hétfő után is, így a tavaszi szünetben a többnyire napos, száraz időben egyre több helyen 20 fok feletti maximumok várhatóak – fűzték hozzá.
