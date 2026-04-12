Ákos is leadta szavazatát

„Egy első szavazóval megerősítve leadtuk szavazatunkat ezen a hol borongós, hol verőfényes napon. Aki nem akar lemaradni erről a négyévente adódó lehetőségről, jó, ha igyekszik, mert nálunk komoly sor volt” – írta közösségi oldalán Ákos.
Az énekes, dalszerző megjegyezte, a választás tétjével kapcsolatos, 2022-es véleménye, amely a Mandinerben jelent meg, most is érvényes. Akkor ezt mondta:
Nem kérünk a diktátumokból, az uniformizálásból, a természet törvényeinek kiforgatásából, a minket megfigyelő technológiai cégek uralmából, a folyamatos hazug vádaskodásból és az állandó zsarolásból. Elég a mindenható világmagyarázatokból, a klíma, a járvány és a migráció erőltetéséből. A saját hazánkban mi döntünk. Hát döntsünk jól, mi, mindannyian, idegen erők által fegyverként egymásra fogott magyarok.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!