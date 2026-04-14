Deák Dániel: A választási eredménytől függetlenül nem állunk meg

A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint több hónapos munka vár a jobboldalra.

Munkatársunktól
2026. 04. 14. 11:53
A vasárnapi választás után most egy több hónapos munka következik, meg kell keresni, ki kell vizsgálni az okokat, hogy mi történt, a Fideszre most ez vár – fogalmazott Deák Dániel a Partizánban adott interjúban. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint egy ilyen vereség után nehéz azt mondani, hogy jó kampány volt, ugyanakkor 16 év kormányzásának a terhe egy olyan súly, amit senki sem bír el, még Orbán Viktor sem.

– Ebben igaza van Pócs Jánosnak, voltak botrányok, amelyek nem segítették a kampány sikerét – közölte, majd példaként megjegyezte, 

bár a Semjén Zsolt elleni vádak alaptalanok voltak, súlyos hiba volt, hogy az ügyet maga a jobboldal erősítette fel, hetekig téma volt a parlamentben.

– Persze megértem Semjén Zsoltot, miért tartotta fontosnak a kiállását, hiszen alaptalan volt ez a vád ellene, ugyanakkor súlyos következménye lett, mert hiába bizonyosodott be, hogy hazugság ez az állítás, a baloldal, a tiszások például még mindig azt szajkózták az országjárások során, „ki az a Zsolti bácsi?” – mondta.

Gulyás Márton erre azt mondta, hogy ő maga korábban is elismerte és többször is elmondta, hogy Zsolti bácsi nem létezik.

A Medián mérése kapcsán Deák Dániel úgy fogalmazott, nem arról van szó, hogy ő elemzőként tudatosan akarta volna megvezetni a jobboldaliakat, szerinte a hiba abban lehetett, hogy rosszul mérték fel a bizonytalanok, rejtőzködőek körét. –  A rejtőzködő fideszes szavazókat igyekeztünk felmérni különféle kérdésekkel, módszertanokkal, hogy bár voltak, akik nem mondták el, kire szavaznak, arról viszont nyilatkoztak, hogy szimpatikus-e egyébként Orbán Viktor személye. Máskor ez a módszertan bejött, be lehetett azonosítani bizonyos szűrőkérdésekkel ezeket a szavazókat, most nem, félrevitte az eredményeket – vélekedett, majd hozzátette, az is megtévesztő volt, hogy az országjárás során a szimpatizánsok számából, az új, lehetséges szavazók alapján is azt látták, hogy a saját módszertanuk, a méréseik jók, de elismerte, ilyenkor bele is esnek abba a hibába, hogy azokat az embereket, szavazókat látják meg többnyire, akik jobboldaliak, a Fideszhez húznak.

Deák Dániel azt viszont visszautasította, hogy a baloldalhoz köthető közvélemény-kutatók mindig pontosan mértek volna. – Máskor is megtörtént már, 2022-ben például Závecz mérése azt hozta ki, hogy a Fidesznek 1,9 millió szavazója van, majd mégis 3 millió fölött lett az eredmény. Most is azt gondoltuk, hogy ez történt – magyarázta.

Hann Endrének volt igaza, jobban fel tudta mérni, a súlyozása sokkal pontosabbnak minősült, bocsánatot kérek emiatt, bánom, hogy ez megtörtént

– mondta. 

Arra a kérdésre, Orbán Balázs jó gazdája volt-e a kampánynak, kijelentette, azzal, hogy a választás elbukott, nehéz azt mondani, hogy sikeres volt, de nem egy ember felelőssége a Fidesz veresége. – Már a 2022-es kampányban is láttuk már, hogy nagy szerepe van a közösségi médiának, a politikai információszerzés a Facebookon dőlt el. Ennek megfelelően a kampány természete, logikája is megváltozott, egy hír érkezése után azonnal a közösségi médiában reagáltak – magyarázta.

A kampány amerikai elemeiről elmondta, vizsgálniuk kell azt is, miért szavaztak sokan olyan jelöltekre, akiket jóformán nem is ismertek. – Ennek az lehet az oka, hogy sok olyan ember van, aki korábban mondjuk nem szavazott, és most valami újat akart kipróbálni. Ezért is volt jó szlogen a „változás” a Tisza részéről, mert nem kellett megindokolnia semmit, csak azt, hogy 16 év után változás lesz – mondta.

Arra a kérdésre reagálva, hogy Magyar Péterhez hasonlóan, miért nem ment be a tömegbe Orbán Viktor, Deák Dániel tisztázta, ennek biztonsági okai voltak, miután a miniszterelnököt halálos fenyegetés érte az ukránok oldaláról. 

A politikai elemző rámutatott, az elmúlt 16 évben sikerült olyan konszenzusos állításokat kialakítani a magyar társadalomban, amivel a politikai hovatartozáson kívül is mindenki egyetértett. – Nemzeti Együttműködés Rendszere arról szólt, hogy a politikai gondolkodásmód egységes legyen bizonyos kérdésekben, a munkaalapú társadalom, vagy a rezsicsökkentés kérdése például ilyen – példázta.

Magyar Péter miniszterelnökségével kapcsolatban úgy vélekedett, az idő igazolja majd, hogy a Tisza elnöke beváltja-e a kampány során tett ígéreteit. – Tegnap is láttuk, hogy Magyar Péter kettős kommunikációt folytat, legyen mondjuk szó az ukránoknak szánt 90 milliárdos segélyről, de kíváncsi vagyok arra is, valóban megmarad-e a rezsicsökkentés ebben a formában – fűzte hozzá Deák Dániel.

Borítókép: Deák Dániel (Fotó: Képernyőfotó)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

