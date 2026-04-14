Deák Dániel: A választási eredménytől függetlenül nem állunk meg

A vasárnapi választás után most egy több hónapos munka következik, meg kell keresni, ki kell vizsgálni az okokat, hogy mi történt, a Fideszre most ez vár – fogalmazott Deák Dániel a Partizánban adott interjúban. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint egy ilyen vereség után nehéz azt mondani, hogy jó kampány volt, ugyanakkor 16 év kormányzásának a terhe egy olyan súly, amit senki sem bír el, még Orbán Viktor sem.

– Ebben igaza van Pócs Jánosnak, voltak botrányok, amelyek nem segítették a kampány sikerét – közölte, majd példaként megjegyezte,

bár a Semjén Zsolt elleni vádak alaptalanok voltak, súlyos hiba volt, hogy az ügyet maga a jobboldal erősítette fel, hetekig téma volt a parlamentben.

– Persze megértem Semjén Zsoltot, miért tartotta fontosnak a kiállását, hiszen alaptalan volt ez a vád ellene, ugyanakkor súlyos következménye lett, mert hiába bizonyosodott be, hogy hazugság ez az állítás, a baloldal, a tiszások például még mindig azt szajkózták az országjárások során, „ki az a Zsolti bácsi?” – mondta.

Gulyás Márton erre azt mondta, hogy ő maga korábban is elismerte és többször is elmondta, hogy Zsolti bácsi nem létezik.

A Medián mérése kapcsán Deák Dániel úgy fogalmazott, nem arról van szó, hogy ő elemzőként tudatosan akarta volna megvezetni a jobboldaliakat, szerinte a hiba abban lehetett, hogy rosszul mérték fel a bizonytalanok, rejtőzködőek körét. – A rejtőzködő fideszes szavazókat igyekeztünk felmérni különféle kérdésekkel, módszertanokkal, hogy bár voltak, akik nem mondták el, kire szavaznak, arról viszont nyilatkoztak, hogy szimpatikus-e egyébként Orbán Viktor személye. Máskor ez a módszertan bejött, be lehetett azonosítani bizonyos szűrőkérdésekkel ezeket a szavazókat, most nem, félrevitte az eredményeket – vélekedett, majd hozzátette, az is megtévesztő volt, hogy az országjárás során a szimpatizánsok számából, az új, lehetséges szavazók alapján is azt látták, hogy a saját módszertanuk, a méréseik jók, de elismerte, ilyenkor bele is esnek abba a hibába, hogy azokat az embereket, szavazókat látják meg többnyire, akik jobboldaliak, a Fideszhez húznak.