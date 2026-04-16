A Szegedi Autósok Facebook-oldalán közöltek egy fotót arról, hogy több életmentő egység dolgozik a rakparton – szúrta ki a Délmagyar.hu. A Csongrád-Csanád vármegyei hírportál megírta, hogy újraélesztést végeztek a mentők Szegeden.

Életmentés a szegedi rakparton

Fotó: Forrás: Szegedi Autósok FB

Sikeres újraélesztés a rakparton

Az Országos Mentőszolgálat a lapnak elmondta, hogy a helyszínen egy 60 év körüli nőn hajtottak végre sikeres újraélesztést a mentők. A beavatkozást követően a beteget stabil állapotban szállították kórházba további ellátásra. Az eset körülményeiről egyelőre nem közöltek bővebb információt. A rakparton a beavatkozás ideje alatt jelentős forgalmi torlódás alakult ki, a mentési munkálatok idejére az érintett útszakaszon lassult a közlekedés – írja a Délmagyar.hu.

