Ezeken kell még túlesnie a Tisza Pártnak, hogy kormányt alakíthasson – mutatjuk!

Hiába dőlt el a választás, a kormányalakítás egy hosszú, több lépcsős folyamat. Az Alaptörvény által szabályozott lépések és határidők határozzák meg, Magyar Péter mikor foglalhatja el a miniszterelnöki széket. Cikkünkben körbejárjuk, min kell még túlesnie a Tisza Pártnak, hogy kormányt alakíthasson.

2026. 04. 14. 4:45
„Ha van élő garancia arra, hogy Magyarországon ez demokratikus lesz, az éppen én vagyok” – reagált még korábban Orbán Viktor azon vádakra, miszerint nem adná át a hatalmat egy esetleges választási vereség esetén. Vasárnap este bebizonyosodott, hogy hiába próbálta ezzel riogatni a nyilvánosságot a tiszás sajtó, a kormányfő szavai helytállóak voltak. Magyar Péter saját maga mondta el a nyilvánosságnak, hogy a miniszterelnök még a választás estéjén felhívta telefonon és gratulált neki a választási győzelemhez.

Orbán Viktor tehát méltósággal fogadta a Tisza Párt választási győzelmét, de még beletelik egy kis időbe, amíg Magyar Péter meg tudja alakítani kormányát. A hatalom átadása ugyanis egy szigorúan szabályozott, több lépcsőből álló folyamat, amit Magyarország alaptörvénye határoz meg. Nézzük meg mi mindennek is kell megvalósulnia, hogy megalakuljon Magyar Péter kormánya.

Mikorra kell meglennie a végleges eredménynek?

Először is fontos felhívni a figyelmet arra, a választásnak még nincs végeredménye: a külképviseleti és átjelentkező voksok miatt több szavazókörben még várnak a végeredmény kihirdetésére. A vonatkozó jogszabály szerint a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a választást követő 19. napon állapítja meg a szavazás országos listás eredményét, ami egyben a mandátumkiosztás alapját is jelenti. Tuzson Bence igazságügyi miniszter rendelete szerint ez a dátum pontosan május 4-re fog esni.

Az új Országgyűlés alakuló ülésének összehívásáról az alaptörvény szintén rendelkezik: Sulyok Tamás köztársasági elnöknek kell összehívnia az ülést a választást követő harminc napon belül.

 Vagyis legkésőbb május 12-ig kell megalakulnia az új Országgyűlésnek. 

Az államfő egyébként már hétfőn bejelentette, a szerdai napra személyes megbeszélésre hívta az Országgyűlésbe jutó pártok vezetőit, illetve vasárnap este mondott beszédében is megígérte: az alakuló ülés időpontjáról is egyeztet majd a pártok vezetőivel.

Az átmeneti időszak

Fontos azonban tudni, a választás és az új kabinet felállása közötti időszakban sem marad vezetés nélkül az ország: ilyenkor a korábbi kormány ügyvezetőként működik tovább. Ez az úgynevezett ügyvezető kormány biztosítja az állam működésének folytonosságát, ellátja a napi ügyeket és végrehajtja a már meghozott döntéseket. Az ügyvezető kormány mozgástere azonban erősen korlátozott: nem hoz nagy horderejű, hosszú távra szóló döntéseket, nem indít jelentős, új programokat. Vagyis

  • nem ismerheti el nemzetközi szerződés kötelező hatályát,
  • rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján, halaszthatatlan esetben alkothat.

Az alakulóülés

Az alakuló ülés menetrendjéről az Index írt részletesen. Először is a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke először beszámol a választással kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról, majd ezután NVB elnöke számol be a bizottság választáson végzett tevékenységéről. 

A mandátumvizsgáló bizottság javaslata alapján ekkor igazolják megbízatásukat a képviselők, majd tesznek esküt, hivatalosan is elkezdve ezzel a munkájukat.

Ezt követi az Országgyűlés elnökének, alelnökeinek és jegyzőinek megválasztása, valamint ekkor már arra is nyílhat esély, hogy állandó bizottságok alakuljanak, ugyanakkor erre egy későbbi időpontban tartott ülésen is sort keríthetnek.

A miniszterelnök megválasztása

Az alakuló ülésen történik meg az a döntés, ami mindenkit a legjobban érdekel: az új miniszterelnök megválasztása. A kormányfő személyére a köztársasági elnök tesz javaslatot, amelyről nyílt szavazással döntenek: a megválasztáshoz a képviselők több mint a felének szavazata szükséges. Az Országgyűlés alakuló ülése és az új kormány megalakulása között általában két-három hét telik el, a korábbi választásokon ez az alábbiak szerint alakult:

  • 1998-ban az első Orbán kormány július 6-án alakult (a parlament alakuló ülése: június 18.).
  • 2002-ben a Medgyessy-kormány május 27-én alakult (a parlament alakuló ülése: május 15.).
  • 2006-ban a második Gyurcsány-kormány június 9-én alakult (a parlament alakuló ülése: május 16.).
  • 2010-ben a második Orbán-kormány május 29-én alakult (a parlament alakuló ülése: május 29.).
  • 2014-ben a harmadik Orbán-kormány június 6-án alakult (a parlament alakuló ülése: május 6.).
  • 2018-ban a negyedik Orbán-kormány május 18-án alakult (a parlament alakuló ülése: május 8.).
  • 2022-ben az ötödik Orbán-kormány május 24-én alakult (a parlament alakuló ülése: május 2.).

Ha a miniszterelnöknek javasolt személyt az Országgyűlés nem választja meg, a köztársasági elnök az új javaslatát tizenöt napon belül teszi meg.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

