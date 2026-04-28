Június 13-án tartják a Fidesz tisztújító kongresszusát

Mint arról beszámoltunk, kedden folytatódtak a tárgyalások az Országgyűlés működéséről, amelyet követően Gulyás Gergely tudatta, hogy Vitályos Esztert jelöli a Fidesz az Országgyűlés alelnökének, miután a Tisza Párt nem támogatta Szijjártó Péter jelölését. Emellett kiderült, hogy a nemzetbiztonsági bizottságot Apáti István, a Mi Hazánk képviselője vezeti majd. Az ülésről távozóban sem Orbán Viktor miniszterelnök, sem Kövér László választmányi elnök nem nyilatkozott.

