Gulyás Gergely: Olyan Fidesz-frakció kell, amely a párt megújulását követi

– Olyan Fidesz-frakció kell, amely képes a párt megújulását szimbolizálni – közölte Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter újságírókkal, miután pénteken a Fidesz–KDNP képviseletében részt vett az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő megbeszélésen az Országházban.

Arra a felvetésre, hogy Orbán Viktor bejelentette, hogy újraszabják a Fidesz-frakciót, és nem feltétlenül azok fognak bent ülni a parlamentben, akik a lista elején szerepelnek, úgy reagált: miután nem erre a választási eredményre készültek, ezért az a praktikus, ha olyan frakció van, amely a párt megújulását is egyértelműen mutatja.

Orbán Viktor nélkül nem lehetséges a Fidesz egyben maradása

– Nyilvánvaló, hogy olyan frakció kell, amely mind a Fidesz megújulását képes szimbolizálni, mind pedig szakpolitikai kérdésekben jártas, akár kormányzati tapasztalatokkal rendelkező embereket magában foglal – mondta a tárcavezető.

Arra a kérdésre, hogy Orbán Viktorral lehetséges-e a Fidesz megújulása, azt válaszolta: Orbán Viktor nélkül szerinte nem lehetséges a Fidesz egyben maradása. Türelmet kért azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy lenne-e frakcióvezető, és jelezte: minden opciót megfontol.

Sokféle beszélgetés van, sokféle felkérés érkezik az emberhez, meg kell fontolni ezekre a választ mindenkinek

– mondta.

Külön frakciója lesz a Fidesznek és a KDNP-nek

A parlament alakuló ülését előkészítő megbeszélés hangnemét és tartalmát Gulyás Gergely korrektnek nevezte, és közölte: az új kétharmados többség ugyanazokat a feltételeket biztosítani fogja az egyharmadot nem kitevő ellenzéknek, mint amelyeket a korábbi kormányoldal biztosított az ellenzéknek. Elmondta azt is, hogy

a Fidesz és a KDNP két frakciót alkot majd továbbra is.

Gulyás Gergely arra a kérdésre, hogy továbbra is „bolondnak” tartja-e Magyar Pétert, úgy reagált: ezt a jelzőt már csütörtökön sem használta egy kérdésre. A hivatalban lévő közjogi méltóságokat bizonyos tisztelet megilleti, úgyhogy ennek megfelelően fog eljárni – tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy alakulhatott ki az a helyzet, hogy a Fidesz nem látta a Tisza Párt előnyét, azt mondta: azok a kutatások, amelyeket látott, nem jelezték előre ezt a jelentős különbséget.

El kell ismerni, hogy Hann Endrének, a Medián közvélemény-kutató vezetőjének volt igaza, meg a feleségemnek

– jegyezte meg.