gulyás gergelyTisza PártVálasztás 2026frakcióországgyűlésMagyar Péter

Gulyás Gergely: Olyan Fidesz-frakció kell, amely a párt megújulását követi

A leköszönő miniszter az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő egyeztetés után elmondta: a választási eredmények után a kormánypárt frakciójának átalakítása is napirendre került. Gulyás Gergely szerint a jövőbeni képviselőcsoportnak egyszerre kell tükröznie a megújulást és biztosítania a szakpolitikai tapasztalatot.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 17. 14:18
Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Olyan Fidesz-frakció kell, amely képes a párt megújulását szimbolizálni – közölte Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter újságírókkal, miután pénteken a Fidesz–KDNP képviseletében részt vett az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő megbeszélésen az Országházban.

Arra a felvetésre, hogy Orbán Viktor bejelentette, hogy újraszabják a Fidesz-frakciót, és nem feltétlenül azok fognak bent ülni a parlamentben, akik a lista elején szerepelnek, úgy reagált: miután nem erre a választási eredményre készültek, ezért az a praktikus, ha olyan frakció van, amely a párt megújulását is egyértelműen mutatja.

 

Orbán Viktor nélkül nem lehetséges a Fidesz egyben maradása

– Nyilvánvaló, hogy olyan frakció kell, amely mind a Fidesz megújulását képes szimbolizálni, mind pedig szakpolitikai kérdésekben jártas, akár kormányzati tapasztalatokkal rendelkező embereket magában foglal – mondta a tárcavezető.

Arra a kérdésre, hogy Orbán Viktorral lehetséges-e a Fidesz megújulása, azt válaszolta: Orbán Viktor nélkül szerinte nem lehetséges a Fidesz egyben maradása. Türelmet kért azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy lenne-e frakcióvezető, és jelezte: minden opciót megfontol.

Sokféle beszélgetés van, sokféle felkérés érkezik az emberhez, meg kell fontolni ezekre a választ mindenkinek

– mondta.

 

Külön frakciója lesz a Fidesznek és a KDNP-nek

A parlament alakuló ülését előkészítő megbeszélés hangnemét és tartalmát Gulyás Gergely korrektnek nevezte, és közölte: az új kétharmados többség ugyanazokat a feltételeket biztosítani fogja az egyharmadot nem kitevő ellenzéknek, mint amelyeket a korábbi kormányoldal biztosított az ellenzéknek. Elmondta azt is, hogy

a Fidesz és a KDNP két frakciót alkot majd továbbra is.

Gulyás Gergely arra a kérdésre, hogy továbbra is „bolondnak” tartja-e Magyar Pétert, úgy reagált: ezt a jelzőt már csütörtökön sem használta egy kérdésre. A hivatalban lévő közjogi méltóságokat bizonyos tisztelet megilleti, úgyhogy ennek megfelelően fog eljárni – tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy alakulhatott ki az a helyzet, hogy a Fidesz nem látta a Tisza Párt előnyét, azt mondta: azok a kutatások, amelyeket látott, nem jelezték előre ezt a jelentős különbséget.

El kell ismerni, hogy Hann Endrének, a Medián közvélemény-kutató vezetőjének volt igaza, meg a feleségemnek

– jegyezte meg.

Arra a kérdésre, hogy jutottak el oda a Fideszben, hogy a valóságot ennyire nem tudták érzékelni maguk körül, úgy válaszolt: a kutatások tévesek voltak. Miután hibásak voltak a kutatások, így hiba volt bízni bennük – tette hozzá arra a felvetésre, hogy hiba volt-e bízni „a kormány és a Fidesz által eltartott intézetek” által készített elemzésekben.

A választások előtti utolsó hetekben az látszott, hogy a verseny szoros, ahol a Fidesz nyerhet is, ebből a szempontból a választás eredménye meglepő, rosszul mérték fel az utolsó hónapokban a politikai helyzetet, és kétségkívül a Tisza Párt megnyerte a választást – válaszolta arra a kérdésre, hogy lebecsülték-e Magyar Pétert.

 

Gulyás Gergely megnevezte a vereség okát

Arra a kérdésre, hogy hiba volt-e ennyire a „háborús félelemkeltésre” építeni a Fidesz kampányát, úgy válaszolt: szerinte a kampányban is követtek el hibákat, de ha az okokat nézik, nem ezt tartja a legfőbbnek.

Azt tartom a legfőbb oknak, hogy tizenhat év hosszú volt, nyilván voltak hibák, és voltak olyan vádak is, amelyeket nem sikerült cáfolni

– fogalmazott.

Úgy vélte: elemezni kell, és a nyilvánosság elé is kell állni azzal, hogy mi volt az oka a vereségnek.

Kérdésre arról is beszélt: 2023 novemberében találkozott utoljára Magyar Péterrel. Arról, hogyan élte meg a mostani találkozást, azt mondta: az ügy személyes részét lezárta, ezen túlmenően pedig már csak politikai jelentősége van a kapcsolattartásnak.

Egy 2024-es kijelentéséről, miszerint Magyar Péter színre lépéséhez nincsen köze, de ha mégis, sokan hálásak lesznek, Gulyás Gergely azt mondta:

miután nincs köze a történtekhez, ezért nincs mit mondania az ügyben.

Az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő megbeszélésen a Fidesz–KDNP-t Gulyás Gergely mellett Balla György, a Fidesz korábbi frakcióigazgatója, valamint Latorcai János, az előző ciklus KDNP-s parlamenti alelnöke, a KDNP országos választmányának elnöke és Rétvári Bence, a belügyi tárca államtitkára, a KDNP alelnöke képviselte.

A 2010 óta kormányzó Fidesz–KDNP négy parlamenti ciklus után elveszítette a 2026 áprilisi választásokat, így az előzetes eredmények szerint 56 képviselője lesz az új Országgyűlésben, szemben a kétharmados többséget szerző Tisza Párttal, amelynek a nem végleges eredmények szerint 137 mandátuma van. A Fidesznek az előző parlamenti ciklusban 116 fős, a KDNP-nek pedig 19 fős frakciója volt.

Borítókép: Magyar Péter és Gulyás Gergely a parlamenti egyeztetésen (Fotó: Polyák Attila)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu