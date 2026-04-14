Egyetlen hónap, kétezernél is több gyorshajtó – döbbenetes számokat közölt a rendőrség

Több mint kétezer autós lépte túl márciusban a megengedett sebességet Budapesten – közölte a rendőrség a Police.hu oldalon. A rendőrségi adatok szerint a gyorshajtás továbbra is az egyik leggyakoribb és legveszélyesebb közlekedési szabálysértés.

Forrás: Police.hu2026. 04. 14. 7:57
A Budapesti Rendőr-főkapitányság közzétette a budapesti traffiboxok márciusi méréseit.

A Police.hu-n közölték: a telepített traffiboksz 2026. márciusában 

  • a II. kerületben 641, 
  • a III. kerületben 142, 
  • a VI. kerületben 495, 
  • a XI. kerületben 14, 
  • a XV. kerületben 132, 
  • a XX. kerületben 320 gyorshajtót mértek be. 

Az 50 kilométer per óra megengedett sebességnél a legnagyobb mért adat a VI. és a XV. kerületben volt. 

Az Andrássy úton és a Szentmihályi úton egy-egy sofőr 114 kilométer per órás sebességgel közlekedett, amiért egyenként 210 000 forint közigazgatási bírságot szabtak ki.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, különösen a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen tartanak sebességméréseket – írták. 

Az autósokat arra figyelmeztették, hogy mindig tartsák be a sebességhatárokat, „hogy mindenki hazaérjen!”.

 

Speedmarathon – elrajtolt az országos razzia

Amint arról hírt adtunk: április 13. és 19. között az egész országban fokozott ellenőrzést tart a rendőrség, kifejezetten a gyorshajtók kiszűrésére. A cél a balesetek megelőzése, hiszen azok egyik legfőbb kiváltó oka továbbra is a túlzott sebesség.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
