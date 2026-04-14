Egyetlen hónap, kétezernél is több gyorshajtó – döbbenetes számokat közölt a rendőrség

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közzétette a budapesti traffiboxok márciusi méréseit.

Illusztráció. Forrás: Police.hu

A Police.hu-n közölték: a telepített traffiboksz 2026. márciusában

a II. kerületben 641,

a III. kerületben 142,

a VI. kerületben 495,

a XI. kerületben 14,

a XV. kerületben 132,

a XX. kerületben 320 gyorshajtót mértek be.

Az 50 kilométer per óra megengedett sebességnél a legnagyobb mért adat a VI. és a XV. kerületben volt.

Az Andrássy úton és a Szentmihályi úton egy-egy sofőr 114 kilométer per órás sebességgel közlekedett, amiért egyenként 210 000 forint közigazgatási bírságot szabtak ki.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, különösen a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen tartanak sebességméréseket – írták.

Az autósokat arra figyelmeztették, hogy mindig tartsák be a sebességhatárokat, „hogy mindenki hazaérjen!”.

