Holttestet találtak a Dunában Szigetújfalunál

A jelzett helyen, a parttól nagyjából ötven méterre valóban holttest sodródott a folyón. Azt közösen az önkormányzati tűzoltókkal szállították a partra, és átadták a helyszínen tartózkodó rendőrségnek és mentőszolgálatnak.

Őszinte részvétünk az elhunyt családjának!

– írták a bejegyzésben. Érdekesség az ügyben, hogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt arról: két horgász rohant, hogy megmentsen egy férfit, aki éjszaka besétált a Dunába, azonban nem jártak sikerrel. Hogy a két eset összefügg-e, azt egyelőre nem lehet tudni, de ha ez változik, frissítjük ezt a cikket.