A Megváltó mindig azok felé indul el, akiknek a legnagyobb szükségük van rá

– Ön püspökként hogyan fogalmazná meg: az evangélikus hagyományban mi a húsvéti történet legfontosabb üzenete?

– A húsvét a kereszténység legrégebbi és egyik legnagyobb ünnepe, amikor Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük. Nagypénteken Jézus meghalt a kereszten a bűneinkért, ezzel örök megváltást szerzett, a nagyszombatot követő feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. A húsvét az élet ünneplése. Azt ünnepeljük, hogy az élet úrrá lett a halálon, mert feltámadásával Krisztus legyőzte a bűn és a halál hatalmát.

– Sok ember számára a húsvét – a karácsonyhoz hasonlóan – inkább családi ünnep, mint vallási esemény. Hogyan lehet elmagyarázni a hétköznapi ember számára, mit jelent Jézus feltámadása a mindennapi életben?

– Tudom, hogy sokak számára nem befogadható a feltámadás kérdése, sokan azt gondolják, hogy ez emberi kitaláció. Gondoljunk azonban bele, ha a feltámadás története pusztán emberi képzelet szüleménye volna, valószínűleg egészen másként mesélnénk el. Az ember hajlamos lenne úgy elképzelni, hogy a feltámadt Jézus azok előtt jelenik meg, akik elítélték és keresztre juttatták. Milyen drámai jelenet lenne, ha ott állna a főtanács előtt, és szembenézne vádlóival! Vagy ha Pilátus előtt jelenne meg, és így szólna: Most már látod, mi az igazság.

Kondor Péter evangélikus püspök (Fotó: Kovács Attila/MTI)

A valóság azonban nem ilyen. A feltámadás történetében nincs látványos visszavágás, nincs diadalittas bizonyítás. Jézus nem a hatását akarja növelni, nem az elismerést keresi, és nem akarja igazolni magát azok előtt, akik elutasították. Ugyanazzal a szelíd, együttérző szeretettel van jelen, mint korábban: az emberi lélek gyógyítójaként.

Nem az foglalkoztatja, hogyan lehetne minél nagyobb hatást elérni, hanem az, hogy ki szorul rá leginkább. És azon a reggelen éppen az találkozik vele először, aki a legmélyebb fájdalomban és magányban van.

Ez a húsvéti üzenet lényege: olyan Megváltónk van, aki mindig azok felé indul el, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Azokhoz, akik várják, akik keresik, akiknek hiányzik az Ő jelenléte. Elég egy apró vágyakozás, egy halvány reménysugár, és Ő már ott van közel és megszólít személyesen. Nevünkön szólít, és ezt mondja: Ne félj, hozzám tartozol, ismerlek és szeretlek, és nem hagylak magadra.