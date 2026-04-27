Falakba ütközhet az új kormány, ha valóban megpróbálja betartani egyik legnagyobb gazdasági ígéretét

Brüsszelből kopogtat a valóság

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az Európai Bizottság régóta szorgalmazza a piaci árazáshoz való visszatérést, vagyis a rezsicsökkentés kivezetését.

Magyar Péter kormányának egyfelől meg kell majd felelnie a brüsszeli kívánságoknak, miközben erős vállalások mellett tartania a maastrichti hiánycélokat, és közben valahogyan, ígéretéhez híven meg kell oldania az energiahatékonysági források lehívását is. Nagy kérdés, hogy melyikből enged majd és mikor.

Ennek megválaszolásához támpontot adhat például Surányi György, az MNB volt elnökének korábbi érvelése. A Tisza Párt körül mozgó pénzügyi szakember jelezte, hogy szerinte a rezsicsökkentés olyan szövevényes mechanizmus, amelynek bármely eleméhez való hozzányúlás dominóeffektust indít el. Surányi ezért óva intett bármely új kormányt attól, hogy a ciklus elején drasztikus kivezetéssel próbálkozzon, mivel annak költségvetési haszna évek múlva jelentkezne, a lakossági tehernövekedés viszont azonnal.