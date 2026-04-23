Itt a vége: költöznie kell A mi kis falunk sorozatnak
A mi kis falunk című produkció forgatása megosztotta a pilisszentléleki lakosságot. Egy felmérés szerint a helyi lakosok többsége ellenzi a forgatást. A lakossági igények miatt az épületek bérbeadásának lehetőséget az év végével így megszüntetik. A forgatásokkal kapcsolatos kellemetlenségek csökkentése érdekében a filmes stáb vállalta, hogy külön telefonszámot biztosít a helyi lakosoknak. Korábban ugyanis már megtörtént, hogy a beleegyezése nélkül került a sorozatba egy férfi, ezért jogerősen elmarasztalták a sorozatot gyártó céget.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!