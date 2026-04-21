Nincs új a nap alatt: folytatja az adóelkerülést Karácsony Gergely

A főpolgármester büszkén jelentette be, hogy míg mások adóznak, addig a főváros június közepéig mentességet kapott a szolidaritási hozzájárulás befizetése alól.

Gábor Márton
2026. 04. 21. 10:12
Fotó: Hatlaczki Balazs
Karácsony Gergely főpolgármester legutóbbi bejegyzése ismét jól példázza azt a politikai narratívát, amelyben a főváros vezetése saját döntéseinek következményeit igyekszik külső tényezőkre hárítani, miközben sikerként állít be átmeneti pénzügyi könnyítéseket. A főpolgármester bejelentése szerint az államkincstár június közepéig mentesítette Budapestet a szolidaritási hozzájárulás befizetése alól. 

Budapest, 2026. január 28. Karácsony Gergely főpolgármester felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2026. január 28-án. MTI/Kocsis Zoltán
Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Kocsis Zoltán 

Ezt Karácsony Gergely egyfajta „küldetésteljesítéseként” értékeli, holott valójában egy átmeneti intézkedésről van szó, amely nem oldja meg a főváros gazdálkodásának strukturális problémáit. Érdemes tisztán látni: a szolidaritási hozzájárulás rendszere nem Budapest „kifosztását” szolgálja, hanem az ország fejlettebb és kevésbé fejlett térségei közötti egyensúly megteremtését. Ez egy olyan mechanizmus, amelyből a főváros is profitált korábban, és amely a nemzeti összetartozás egyik pénzügyi eszköze.

A főpolgármester állítása szerint a kormány célja Budapest csődbe vitele volt. 

Ez súlyos és megalapozatlan vád, amely figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy a kormány az elmúlt években számos fejlesztést támogatott a fővárosban, valamint most is olyan döntést hozott, amely átmenetileg könnyíti Budapest pénzügyi helyzetét.

Mint ismert, több önkormányzat – köztük Budapest, Szolnok, Szentes, Orosháza és Nagykanizsa – bejelentette, hogy nem fizeti be a hozzájárulást. A döntéseket különböző indokokkal támasztották alá: egyes helyeken a város működőképességének megőrzésére hivatkoztak, máshol politikai érveket fogalmaztak meg, illetve a következő kormány intézkedéseiben bíznak.

Budapest esetében a főváros vezetése külön levélben kérte a Magyar Államkincstárt, hogy tekintsen el az inkasszótól. A főpolgármester arra hivatkozott, hogy a város pénzügyi helyzete rendkívül nehéz, és a folyószámla jelentős mínuszban van. A jelenlegi szabályok azonban lehetőséget adnak az állam számára arra, hogy a be nem fizetett összeget így is beszedje.

A szolidaritási hozzájárulásból az állam jelentős bevételre számít: a tervek szerint Budapesttől, a fővárosi kerületektől és több száz másik önkormányzattól összesen 

több mint kétszázmilliárd forint érkezik a költségvetésbe. 

Ez azt jelenti, hogy a befizetések elmaradása nemcsak az érintett települések számára jelent kockázatot, hanem az államháztartás tervezhetőségét is érinti.

A kialakult helyzet így kettős képet mutat. Miközben egyes önkormányzatok politikai eszközként tekintenek a befizetések visszatartására, addig más települések – köztük Győr, Zalaegerszeg és Szombathely – inkább a biztos megoldást választják, és teljesítik kötelezettségüket.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Hatlaczki Balázs)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
