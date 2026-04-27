Nagy pusztítást végzett a vihar

Vasárnap 335 segélyhívás érkezett a katasztrófavédelemhez.

Magyar Nemzet
2026. 04. 27. 17:01
A Goretti vihar pusztítása AFP
Kidőlt egy pajta oszlopa, emiatt a tetőszerkezete megrogyott és veszélyessé vált tegnap délelőtt Bagladon, a Csillag körúton. A lenti hivatásos tűzoltók kordonnal körbevették az épületet, és felhívták a tulajdonos figyelmét, hogy az életveszélyes állapotok miatt ne menjen a közelébe és gondoskodjon az ingatlan bontásáról. Személyi sérülés nem történt.

Platánfa száraz ága veszélyeztette a gyalogosforgalmat tegnap délután Sárváron, a Várkerületben. A város hivatásos tűzoltói motoros láncfűrésszel eltávolították a faágat. Az eset során nem sérült meg senki.

 

Rengeteg a szabadtéri tűzeset

Tizenháromszor avatkoztak be a hivatásos tűzoltók a lángoló növényzet miatt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A tűzzel érintett területek száz négyzetmétertől negyven hektárig terjedtek.

Boldogkőújfalunál erdő aljnövényzete égett körülbelül tizenöt hektáron.

A lángokat az encsi, a gönci és a szerencsi hivatásos tűzoltók fojtották el a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. A tűzoltásban civilek és az erdészet munkatársai is részt vettek. Tiszacsermely határában szintén az erdő aljnövényzete és száraz fű égett. Ott csaknem negyven hektáron pusztítottak a lángok. A tüzet a sátoraljaújhelyi és a cigándi egységek oltották el.

Több szabadtéri tűzesethez is riasztották a Baranya vármegyei tűzoltóegységeket. Délután Erdősmecske külterületén csaknem hatvan körbála égett teljes terjedelmében, amelyeket a véméndi, mohácsi és pécsi hivatásos tűzoltók felügyelet mellett elégettek. Helesfán szintén körbálák, füves terület, valamint tűzifa égett, a szigetvári és pécsi hivatásos, illetve a szentlőrinci önkéntes tűzoltók avatkoztak be. Több vízsugárral és kézi szerszámokkal körülhatárolták a tüzet, a teljes terjedelmében égő bálákat felügyelet mellett elégették, majd a még izzó részeket eloltották

Erdősávot veszélyeztetett a tűz,

amelyet Bóly külterületén gyújtottak vasárnap este, majd felügyelet nélkül hagytak. A mohácsi tűzoltók kiérkezésekor huszonöt négyzetméteres terület égett, az egység eloltotta a lángokat. Tíz tuja, kétszáz négyzetméter aljnövényzet és egy elhagyatott épület tetőgerendája égett tegnap este Cserdin. A nehezen megközelíthető területre a szabadszentkirályi önkéntes tűzoltók terepjárójával érkeztek az egységek, a pécsi hivatásos és szentlőrinci önkéntes tűzoltók is beavatkoztak a káresetnél. Személyi sérülés egyik esetnél sem történt.

Kétszer avatkoztak be szabadtéri tüzeknél a Nógrád vármegyei tűzoltók. A délutáni órákban

egy hektáron égett a nádas Szirákon,

a Malom úton. Este ismét Szirákon csaptak fel a lángok. A Dózsa György úton kétezer négyzetméteren lángolt a nádas. A berceli hivatásos tűzoltók vízsugárral, puttonyfecskendővel és kéziszerszámokkal elfojtották a lángokat.

Szabadtéri tüzeknél avatkoztak be a szabolcsi tűzoltók Tornyospálca, Kisvárda, Ramocsaháza, Nyírkarász, Nyírbéltek és Gemzse területén. Leszakadt villanyvezeték okozott tüzet Kömörőn, valamint Nyírlövő külterületén.

Egy harminc szalmabálából álló kazal, illetve a mellette lévő hat köbméteres farakás égett Jásztelken, a Jákóhalmi úton. A jászberényi hivatásos tűzoltók fékezték meg a lángokat, eközben sikeresen megvédtek egy tanyaépületet, valamint egy tizenöt lucernabálából álló kazlat. A tűzben senki sem sérült meg.

Szalmabálák égtek vasárnap egy újszentiváni tanyán. A szegedi tűzoltók oltották el a lángokat, nem sérült meg senki. Nádas égett a 42-es számú főút mellett vasárnap, Berettyóújfalu közelében. A város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik vízsugárral és kéziszerszámokkal eloltották a lángokat.

Erdő aljnövényzete izzott délután Létavértes külterületén. A létavértesi önkormányzati tűzoltók kéziszerszámokkal avatkoztak be, megszüntették az izzást.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
