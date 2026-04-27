Nagy pusztítást végzett a vihar

Kidőlt egy pajta oszlopa, emiatt a tetőszerkezete megrogyott és veszélyessé vált tegnap délelőtt Bagladon, a Csillag körúton. A lenti hivatásos tűzoltók kordonnal körbevették az épületet, és felhívták a tulajdonos figyelmét, hogy az életveszélyes állapotok miatt ne menjen a közelébe és gondoskodjon az ingatlan bontásáról. Személyi sérülés nem történt.

Platánfa száraz ága veszélyeztette a gyalogosforgalmat tegnap délután Sárváron, a Várkerületben. A város hivatásos tűzoltói motoros láncfűrésszel eltávolították a faágat. Az eset során nem sérült meg senki.

Rengeteg a szabadtéri tűzeset

Tizenháromszor avatkoztak be a hivatásos tűzoltók a lángoló növényzet miatt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A tűzzel érintett területek száz négyzetmétertől negyven hektárig terjedtek.

Boldogkőújfalunál erdő aljnövényzete égett körülbelül tizenöt hektáron.

A lángokat az encsi, a gönci és a szerencsi hivatásos tűzoltók fojtották el a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. A tűzoltásban civilek és az erdészet munkatársai is részt vettek. Tiszacsermely határában szintén az erdő aljnövényzete és száraz fű égett. Ott csaknem negyven hektáron pusztítottak a lángok. A tüzet a sátoraljaújhelyi és a cigándi egységek oltották el.

Több szabadtéri tűzesethez is riasztották a Baranya vármegyei tűzoltóegységeket. Délután Erdősmecske külterületén csaknem hatvan körbála égett teljes terjedelmében, amelyeket a véméndi, mohácsi és pécsi hivatásos tűzoltók felügyelet mellett elégettek. Helesfán szintén körbálák, füves terület, valamint tűzifa égett, a szigetvári és pécsi hivatásos, illetve a szentlőrinci önkéntes tűzoltók avatkoztak be. Több vízsugárral és kézi szerszámokkal körülhatárolták a tüzet, a teljes terjedelmében égő bálákat felügyelet mellett elégették, majd a még izzó részeket eloltották

Erdősávot veszélyeztetett a tűz,

amelyet Bóly külterületén gyújtottak vasárnap este, majd felügyelet nélkül hagytak. A mohácsi tűzoltók kiérkezésekor huszonöt négyzetméteres terület égett, az egység eloltotta a lángokat. Tíz tuja, kétszáz négyzetméter aljnövényzet és egy elhagyatott épület tetőgerendája égett tegnap este Cserdin. A nehezen megközelíthető területre a szabadszentkirályi önkéntes tűzoltók terepjárójával érkeztek az egységek, a pécsi hivatásos és szentlőrinci önkéntes tűzoltók is beavatkoztak a káresetnél. Személyi sérülés egyik esetnél sem történt.