Trump telefonon jelentkezett be Orbán Viktor és J. D. Vance budapesti nagygyűlésén

Kocsis Máté: Magyar Péternek nagyon fáj az amerikai alelnök látogatása

Magyarországra érkezett J. D. Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, hogy támogatását fejezze ki Orbán Viktor miniszterelnök és kormány munkája iránt. Kocsis Máté szerint az alelnök látogatása nagyon fájhat Magyar Péternek.

Forrás: Facebook2026. 04. 07. 17:40
J. D. Vance amerikai alelnök Budapestre érkezett Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
„Nagyon rossz napja van Magyar Péternek” – írta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán közzétett bejegyzésében.

Nagykőrös, 2026. március 16. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a kormánypártok országjárásának nagykőrösi lakossági fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 16-án. MTI/Ujvári Sándor
Fotó: Ujvári Sándor / MTI

Nem elég neki, hogy már ő maga is átállt a vereség-kommunikációra, és már előre magyarázgatja, hogy ha nyer a Fidesz, akkor az ezért, meg azért, meg amazért történik, de most még az amerikai alelnök is bevitt neki egy-két gyomrost

– folytatta Kocsis.

Hozzátette: az amerikaiak ugyanis Orbán Viktor győzelmét várják, az ő politikáját támogatják, ahogy  J. D. Vance alelnök is közölte. Az alelnök úgy véli, hogy Orbán Viktor a legfontosabb vezető Európában, és nagyszerű dolgokat tesz az energiabiztonság terén, példát vehetnének róla a többiek.

„Majd azzal is felrúgta az egész Tisza-kampányt az alelnök, hogy nyíltan beszélt a magyar választásokba történő ukrán beavatkozásról” – mondta.

Erre fel jön Peti (reméljük, nem egy drogbuliból), és hisztérikusan közli, hogy ő is együtt akar működni az amerikaiakkal.

„Persze, persze, de az ő nevét először meg kellene tanulniuk a világ vezetőinek, sőt Trumpék olyan fajták, akik biztosan megkérdeznék tőle, ha ismernék, hogy miért hallgatta le a családját, miért szövetkezik az ukránokkal, és miért árulják el az emberei külföldön a hazájukat. Szóval addig jó Petinek, amíg nem tudják a nevét” – írta a politikus.

Kocsis Máté emlékeztetett: 

„Csak Orbán Viktor tudja garantálni a magyarok békéjét, biztonságát, az alacsony energiaárakat, a legkiterjedtebb családtámogatásokat, és azt, hogy Magyarország ne legyen bevándorlóország! Még 5 nap!” 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke (Forrás: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály)


A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekeurópa

Választás előtt 1. rész – Az identitásokról

Bayer Zsolt avatarja

Ha Európának van még jövője, az Közép- és Kelet-Európában van.

