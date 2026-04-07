Kocsis Máté: Magyar Péternek nagyon fáj az amerikai alelnök látogatása

„Nagyon rossz napja van Magyar Péternek” – írta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán közzétett bejegyzésében.

Nem elég neki, hogy már ő maga is átállt a vereség-kommunikációra, és már előre magyarázgatja, hogy ha nyer a Fidesz, akkor az ezért, meg azért, meg amazért történik, de most még az amerikai alelnök is bevitt neki egy-két gyomrost

– folytatta Kocsis.

Hozzátette: az amerikaiak ugyanis Orbán Viktor győzelmét várják, az ő politikáját támogatják, ahogy J. D. Vance alelnök is közölte. Az alelnök úgy véli, hogy Orbán Viktor a legfontosabb vezető Európában, és nagyszerű dolgokat tesz az energiabiztonság terén, példát vehetnének róla a többiek.

„Majd azzal is felrúgta az egész Tisza-kampányt az alelnök, hogy nyíltan beszélt a magyar választásokba történő ukrán beavatkozásról” – mondta.

Erre fel jön Peti (reméljük, nem egy drogbuliból), és hisztérikusan közli, hogy ő is együtt akar működni az amerikaiakkal.

„Persze, persze, de az ő nevét először meg kellene tanulniuk a világ vezetőinek, sőt Trumpék olyan fajták, akik biztosan megkérdeznék tőle, ha ismernék, hogy miért hallgatta le a családját, miért szövetkezik az ukránokkal, és miért árulják el az emberei külföldön a hazájukat. Szóval addig jó Petinek, amíg nem tudják a nevét” – írta a politikus.

