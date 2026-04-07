J. D. Vance így döntötte romba Brüsszel és a Tisza Párt érveit

3.) Nem orosz, hanem ukrán beavatkozás van: J. D. Vance fontos kijelentése volt, hogy nem orosz, hanem ukrán beavatkozást lát a magyar választási kampányban is, hasonlóan ahhoz, ahogy Zelenszkijék az amerikai elnökválasztási kampányba is megpróbáltak beavatkozni Joe Biden oldalán. Ez alátámasztja mindazt, amiről a magyar kormány is beszél és cáfolja Magyar Péter, illetve a Tisza-közeli sajtó állításait.

4.) Orbán Viktor követendő példa Európa számára: az amerikai alelnök a sajtótájékoztatón kijelentette, hogy Orbán Viktor pozitív példa Európa számára. Megemlítette a magyar energiapolitikát is, amit ugyancsak pozitív példaként értékelt, hiszen Magyarország minden irányba nyitott az energetika terén is, így nálunk alacsonyabbak az energiaárak.

5.) Magyar Péterrel mindez veszélybe kerülne: a Tisza vezetője irigykedve figyelte a mai amerikai látogatást, üzengetett az amerikai alelnöknek is. Magyar Péter egy Brüsszel-párti külpolitikát képviselne, melynek keretében megromlanának a kapcsolataink Amerikával, Oroszországgal és Kínával is, ami minden magyar ember számára hátrányos és kockázatos lenne.