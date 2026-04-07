Orbán Viktor: Ma két szabadságszerető nemzet találkozik – kövesse nálunk élőben a miniszterelnök és J. D. Vance nagygyűlését

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

J. D. Vance így döntötte romba Brüsszel és a Tisza Párt érveit

Budapesti látogatásával határozott jelzést küldött Brüsszelnek J. D. Vance, aki az európai politika kulcsfigurájaként és követendő példaként hivatkozott a magyar miniszterelnökre. Az amerikai alelnök szerint a közelgő választások tétje nemcsak a nemzeti szuverenitás megőrzése, hanem a külső, különösen az ukrán befolyásolási kísérletek visszaverése is. Miközben a tengerentúli politikus a magyar energetikai és külpolitikai stabilitást méltatta, Deák Dániel arra figyelmeztet, hogy egy esetleges irányváltás alapjaiban rengetné meg Magyarország nemzetközi kapcsolatrendszerét.

Magyar Nemzet
2026. 04. 07. 16:38
A magyar miniszterelnök és az amerikai alelnök Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
J. D. Vance amerikai alelnök megcáfolta Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének legfőbb állítását és kiállt – Brüsszellel szemben – Orbán Viktor miniszterelnök mellett. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője öt pontban foglalta össze a lényeget közösségi oldalán.

Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály

1.) Orbán Viktor győzelmére számítanak Amerikában: J. D. Vance amerikai alelnök világossá tette, hogy Orbán Viktor egyedülálló államférfi Európában, akivel lehet értelmesen beszélni és határozottan képviseli a magyar érdekeket, továbbá reálisan látja a geopolitikai helyzetet. J. D. Vance világossá tette, 

Orbán Viktor győzelmét várják a vasárnapi választáson.

2.) Brüsszelnek is üzent: példa nélkülinek és szégyenletesnek nevezte az amerikai alelnök Brüsszel beavatkozási próbálkozásait a magyar választási kampányba. Itt arra utalt, hogy Brüsszelből még pénzügyi zsarolással is megpróbálják hatalomba segíteni a Tisza Pártot és Magyar Pétert. J. D. Vance kiemelte: azért is jött Budapestre, hogy ellensúlyozza a brüsszeli beavatkozást.

3.) Nem orosz, hanem ukrán beavatkozás van: J. D. Vance fontos kijelentése volt, hogy nem orosz, hanem ukrán beavatkozást lát a magyar választási kampányban is, hasonlóan ahhoz, ahogy Zelenszkijék az amerikai elnökválasztási kampányba is megpróbáltak beavatkozni Joe Biden oldalán. Ez alátámasztja mindazt, amiről a magyar kormány is beszél és cáfolja Magyar Péter, illetve a Tisza-közeli sajtó állításait.

4.) Orbán Viktor követendő példa Európa számára: az amerikai alelnök a sajtótájékoztatón kijelentette, hogy Orbán Viktor pozitív példa Európa számára. Megemlítette a magyar energiapolitikát is, amit ugyancsak pozitív példaként értékelt, hiszen Magyarország minden irányba nyitott az energetika terén is, így nálunk alacsonyabbak az energiaárak.

5.) Magyar Péterrel mindez veszélybe kerülne: a Tisza vezetője irigykedve figyelte a mai amerikai látogatást, üzengetett az amerikai alelnöknek is. Magyar Péter egy Brüsszel-párti külpolitikát képviselne, melynek keretében megromlanának a kapcsolataink Amerikával, Oroszországgal és Kínával is, ami minden magyar ember számára hátrányos és kockázatos lenne. 

Ez a vasárnapi választás egyik tétje.

Borítókép: A magyar miniszterelnök és az amerikai alelnök (Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály)

A téma legfrissebb hírei

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekeurópa

Választás előtt 1. rész – Az identitásokról

Bayer Zsolt avatarja

Ha Európának van még jövője, az Közép- és Kelet-Európában van.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
