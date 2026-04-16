A legszebb hangzású magyar településneveket keresték, és most zárult le az országos szavazás – adta hírül a Sonline.
Lánycsók, Lulla, Boldogasszonyfa – megvan, melyek az ország legszebb településnevei
Dobpergés!
Az E-nyelv.hu kezdeményezésében hónapokon át voksolhattak az érdeklődők. A legszebb magyar településnevek versenyében végül több százezer voks döntött a sorrendről. A lista élén a zalai Oltárc végzett 272 685 szavazattal, mögötte Tengelic és Vindornyaszőlős következett. A szakmai zsűri több településnevet különdíjjal jutalmazott.
Köztük van a Somogy vármegyei Lulla is, amely így hivatalosan is bekerült a legszebb hangzású magyar településnevek közé. A versenyben régiónként is győztest hirdettek, erről bővebben a Sonline cikkében olvashat.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
