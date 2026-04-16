Lánycsók, Lulla, Boldogasszonyfa – megvan, melyek az ország legszebb településnevei

Az E-nyelv.hu kezdeményezésében hónapokon át voksolhattak az érdeklődők. A legszebb magyar településnevek versenyében végül több százezer voks döntött a sorrendről. A lista élén a zalai Oltárc végzett 272 685 szavazattal, mögötte Tengelic és Vindornyaszőlős következett. A szakmai zsűri több településnevet különdíjjal jutalmazott.