Lezsák Sándor

Újra Lezsák Sándor a Nemzeti Fórum elnöke

A Nemzeti Fórum Egyesület tisztújító országos gyűlésén a küldöttek újraválasztották az elnöki tisztségbe Lezsák Sándort.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 14:59
Tisztújító országos gyűlést tartott a Nemzeti Fórum Egyesület szombaton Budapesten a Képviselői Irodaházban. 

A küldöttek ismét Lezsák Sándort választották a Nemzeti Fórum elnökének. 

A tanácskozáson döntöttek az alelnökök, valamint az etikai és a felügyelőbizottság tagjainak személyéről is.

A Nemzeti Fórum Egyesület 2004 őszén alakult Lezsák Sándor vezetésével. Az egyesület célja a magyar nemzet és a magyar haza szolgálata – olvasható a szervezet honlapján

Borítókép: Lezsák Sándor (Fotó: MTI/Bús Csaba)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
