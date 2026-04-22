A külhoni magyarok ellen hergelnek a tiszások

Felháborodott hozzászólások lepték el a Tisza Párt bejegyzését, amelyben Magyar Péter a külhoni magyarok támogatását bizonygatta.

Magyar Nemzet
2026. 04. 22. 5:20
Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Mindenben támogatni fogjuk a határon túli magyarságot – ígérte a Tisza Párt videójában Magyar Péter. A pártelnök a nemzetközi sajtótájékoztatóján hosszan ecsetelte, hogy fontosak neki a külhoni magyarok, és a Fidesz–KNDP-t bírálva bizonygatta: megtartják a kettős állampolgárság intézményét, valamint a szavazati jogukat sem fogják elvenni.

A Tisza szavazói azonban nincsenek elragadtatva, és elszabadultak az indulatok a kommentszekcióban. „Miért kell a külhoniakat anyagilag támogatni?

Ennyi erővel a világban bárhol élő 5-6 millió magyarnak tömhetnénk a zsebét.

A magyar állampolgárság maradjon, a szavazati jog, pénztámogatás zéró. Maximális erkölcsi támogatás oké. Ha ennél több kell, mehetnek az anyaországba dolgozni és adózni...” – ecsetelte egy hozzászóló, míg egy másik azt írta, hogy a szavazati jogukról népszavazást kellene tartani.

Valaki újra elővette a szokásos baloldali panelt, miszerint a magyarok adójából nem szabadna őket támogatni. „Mit adtak ők nekünk? Semmit, 16 év Fideszt, az én gyerekem meg kap 12 ezret, ez igen” – méltatlankodott.

Volt, aki egyszerűen csak annyit fűzött hozzá Magyar Péter nyilatkozatához, hogy „na azt nem kéne”, egy másik tiszás pedig odáig ment, hogy szerinte a külhoni magyarok támogatását be kéne tiltani.

Sajnos aligha lehet meglepődni ezeken a véleményeken, tudván, hogy a Tisza támogatóinak jelentős részét alkotják azok a baloldali szimpatizánsok, akik kiábrándultak a korábbi ellenzéki pártokból, de a jelek szerint nem látnak kivetnivalót a külhoni magyarok elleni hergelésben. Emlékezetes az is, hogy Magyar Péter több alkalommal is megsértette a határon túliakat: „román földezte” Erdélyt és Nagyváradot, kitiltotta a helyi újságírókat az erdélyi minirendezvényéről és kémpártnak nevezte az erdélyi magyarok érdekvédelmi szervezetét. Mindennek hatása megmutatkozott a választáson is: a Fidesz kapta a határon túli levélszavazatok 87 százalékát.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)


