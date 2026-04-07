Trianon óta ez volt a legerősebb másfél évtized, de ezt néhány hónap alatt semmivé tehetik

– Hogyan értékeli az elmúlt 16 év nemzetpolitikáját? Melyek azok a programok, amelyeket kiemelne?

– Az elmúlt bő másfél évtized volt a trianoni tragédia óta eltelt évek legerősebb időszaka a nemzeti összetartozás szempontjából. Ez alatt az idő alatt tudott a legjobban megerősödni a nemzeti összetartozás közössége minden szinten. Ezt tartom a legnagyobb eredménynek. Bár mindegyik program fontos, mert mindegyik ért el magyar közösségeket, de a Határtalanul! programot említeném az első helyen. Ennek keretében eddig

több mint hatszázezer magyarországi diák vehetett részt osztálykirándulásokon olyan határon túli, magyarlakta területeken, ahova amúgy nem biztos, hogy eljutott volna.

Hasonlóan sikeres a Szülőföldön magyarul program, amelyre jelenleg is lehet jelentkezni. A program keretében oktatási, nevelési és hallgatói támogatást biztosítunk azoknak a magyar gyerekeknek és fiataloknak, akik szülőföldjükön magyar nyelvű óvodába, iskolába, főiskolára vagy egyetemre járnak. Ugyanis a szülőföldön való boldogulás egyik legfontosabb alapfeltétele az anyanyelven való oktatás. Ezért indítottuk el a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programot is, amelynek köszönhetően csaknem kilencszáz óvoda épült vagy újult meg a Kárpát-medencében. Mindezek fényében kijelenthető: a jövő nemzedékéért dolgoztunk, hogy a magyarság ne csak most, a jelenben legyen erős, hanem a jövőben is.

– Van olyan terület, ahol még nem érték el a kívánt eredményt?

– Minden területen lehet többet tenni, mert minden magyar közösség lehetne még erősebb. A nemzetpolitika sosem befejezett munka, hanem dinamikus folyamat, hiszen változnak a politikai viszonyok a szomszédos országokban, és változnak a kihívások is. Például 2010-ben senki nem gondolta volna, hogy a kárpátaljai magyarságnak sok éven keresztül a háború árnyékában kell élni és az ebből fakadó kihívásokkal kell szembenézni.

– A Demokratikus Koalíció és Jakab Péter azonban kicsit másképp értelmezi a nemzetpolitikát: választási kampányuk egyik legfontosabb eleme, hogy elvennék a külhoni magyarok szavazati jogát. Szerintük igazságtalan, hogy olyan emberek is voksolhatnak, akik nem élnek Magyarországon. Mit mond annak a magyarországi választónak, aki úgy érzi: az ő életéről mások döntenek?