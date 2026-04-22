Menczer Tamás: Orbán Viktorral van jövője a Fidesznek

– A munkatársaimnak azt mondtam, hogy mindig felelemelt fejjel járjanak, ugyanis a jó ügyet szolgálták – mondta el a Patrióta műsorában Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Kiemelte, ugyanazt az ajánlatot tette a Buda környéki választóknak, mint négy éve, majd pedig elmondta, büszke a munkatársaira és arra a munkára, amit az elmúlt hónapokban végeztek.

Annak kapcsán, hogy beül-e a parlamentbe, Menczer Tamás elmondta, erről még a pártvezetéssel és a családjával is egyeztetnie kell.

Meg kell vizsgálnom, hogy a családomért és a politikai közösségemért miként tudok a legtöbbet tenni

– tette hozzá. Annak kapcsán, hogy mi a Fidesz–KDNP jövője, a kommunikációs igazgató elmondta, véleménye szerint a párt nem élhet túl Orbán Viktor vezetése nélkül. Azokat a felvetéseket, miszerint Orbán Viktorból lett az új Gyurcsány Ferenc, a politikus úgy kommentálta, véleménye szerint ez egy hamis állítás, ugyanis a nemzeti oldal továbbra is egységesen kiáll a Fidesz elnöke mellett.

A választások eredményével kapcsolatban Menczer Tamás elmondta:

ha ezek a korrupciós, luxizós ügyek nincsenek, akkor az összes többi témát kibírtuk volna.

A kommunikációs igazgató szerint hamis narratíva volt az, miszerint az elmúlt 16 évben a Fidesz–KDNP tönkretette az országot. A választási vereség okával kapcsolatban Menczer Tamás elmondta, nem tartja magát felelősnek, majd pedig leszögezte, véleménye szerint a Tisza Párt nem kínált komoly alternatívát, mindössze egy színházat mutatott be a kampányban.

Menczer Tamás rámutatott arra is, hogy meg kell újítani a Fidesz–KDNP közösségeit.

Annak kapcsán, hogy mi lesz a Fidesz–KDNP jövője, Menczer elmondta, jelenleg több a kérdés, mint a válasz, ugyanakkor a konzervatív közösségnek karaktert kell mutatnia.

Bízom a közösségemben, és hiszem azt, hogy a döntés a jövőnkkel kapcsolatban a mi kezünkben van

– tette hozzá Menczer Tamás. A kommunikációs igazgató Matolcsy Györggyel és az MNB-botránnyal kapcsolatban kiemelte,

voltak olyan dolgok, amik engem is zavartak, ugyanakkor fontos látni azt a vonalat, amit nyilvánosan és amit zárt ajtók között beszélünk meg. A közösségemet semmilyen módon nem segíti, ha én is most neveket és ügyeket sorolok.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy mi lesz a Fidesz–KDNP-t eláruló személyekkel, Menczer elmondta, vannak és lesznek is ilyen emberek, majd pedig kiemelte, ez karakter kérdése.