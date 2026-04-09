Menczer Tamás: Őt a Shell küldte, az én főnököm meg Orbán Viktor + videó

„Tiszás ellenfelem, Bujdosó Andrea eltörölné a rezsicsökkentést, a védett árat, és leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz földgázról és kőolajról” – mondta Facebook-videójában Menczer Tamás.
„Neked jönne az 1000 forintos benzin és a háromszoros rezsiár.
Ő meg degeszre keresné magát a Shell-részvényeinek köszönhetően”
– tette hozzá.
„Őt a Shell küldte, az én főnököm meg Orbán Viktor. Válassz!” – fogalmazott.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!