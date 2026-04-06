Menekülőre fogta Magyar Péter gyöngyösi jelöltje, amikor a hűtlen kezelés gyanújáról kérdezték

Kiss János a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje a gyöngyösi választókerületben. A tiszás politikusjelölt 2012-től a közpénzből gazdálkodó poroszlói Tisza-tavi Ökocentrum ügyvezető igazgatója volt. Az intézmény jelenlegi vezetése és a fenntartó önkormányzat hűtlen kezelés bűntettének gyanújával feljelentést tett – írja az Ellenpont.

Az önkormányzati tulajdonú Ökocentrum éléről 2024-ben viharos gyorsasággal távozott Kiss János, akinek indulását a Heves vármegyei 2-es választókerületben 2025 novemberében jelentette be a Tisza Párt. A kékesonline nyilvánosságra hozta, hogy

az Ökocentrum tavalyi beszámolójának tárgyalásakor a jelenlegi igazgató arról tájékoztatta Poroszló képviselő-testületét, hogy a korábbi beruházás kapcsán hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tett ismeretlen tettes ellen.

A jegyzőkönyv meg is nevezi a konkrét beruházásokat: a volt Fávor panzió tetőszerkezetének cseréje, egy támfal építése és az Ökocentrum kilátó-teraszának burkolása. Mindhárom jelentős beruházás Kiss János ügyvezetése alatt zajlott – tette hozzá az Ellenpont. Úgy tudni,

az intézmény új vezetősége azért rendelt el belső vizsgálatot, mert a fejlesztések költségei, műszaki tartalma és lebonyolítása között ellentmondásokat tapasztaltak.

A Hír Tv stábja néhány napja Bélapátfalván kereste Kiss Jánost, ahol a tiszás jelölt egy előre meghirdetett pultozáson vett volna részt. A Hír TV azt szerette volna megtudni, hogy Kiss János írta-e alá a gyanús szerződéseket, illetve, hogy Magyar Péter tudott-e a gyanús hűtlen kezelési ügyről. A politikus azonban nem válaszolt a kérdésekre – lényegében elmenekült, az előre meghirdetett rendezvényére sem ment el, inkább az autójába ült és elhajtott.

Később a tiszás jelölt a közösségi oldalán reagált: a kérdésekre ugyan nem válaszolt, de nem is tagadta a megjelent híreket. Az üggyel kapcsolatban pedig hiába kereste a gyöngyösma.hu és a heol.hu is, sem a Tisza Párt sajtóosztálya, sem Kiss János kampányfőnöke nem válaszoltak a kérdésekre.

Az Ellenpont emlékeztet,

ha Kiss Jánost megválasztják, mentelmi joga mögé bújhat, és akár el is kerülheti a felelősségre vonást, ha beigazolódik a hűtlen kezelés gyanúja.

Kiss János 2010 előtt a Heves megyei baloldali vezetés bizalmi embere volt a botrányos kórházprivatizációk idején

A tiszás jelölt Bulgáriában tanult turizmus-közgazdász szakon, majd hazatérése után 1991-ben a Heves vármegyei közgyűlés akkori, baloldali teljhatalmú elnökének, Sós Tamásnak volt a bizalmi embere. Két évtizeden keresztül a Heves Megyei Önkormányzatnál idegenforgalmi és elnöki kabinetvezetőként dolgozott. Ezt az időszakot a botrányos HospInvest-es kórházprivatizáció jellemezte – emlékeztet a lap.