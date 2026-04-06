kiss jánostisza pártVálasztás 2026

Menekülőre fogta Magyar Péter gyöngyösi jelöltje, amikor a hűtlen kezelés gyanújáról kérdezték

Hűtlen kezelés gyanúja miatt indult nyomozás a Tisza-tavi Ökocentrum három korábbi, nagy értékű beruházása kapcsán. Az Ökocentrum vezetője a beruházások idején a Tisza Párt gyöngyösi képviselőjelölte, Kiss János volt, aki, amikor a Hír TV egy előre meghirdetett kampányeseményén kereste, nem csak nem válaszolt, hanem még a rendezvényről is elmenekült.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont2026. 04. 06. 15:27
Kiss János a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje a gyöngyösi választókerületben. A tiszás politikusjelölt 2012-től a közpénzből gazdálkodó poroszlói Tisza-tavi Ökocentrum ügyvezető igazgatója volt. Az intézmény jelenlegi vezetése és a fenntartó önkormányzat hűtlen kezelés bűntettének gyanújával feljelentést tett – írja az Ellenpont.

Kiss János

Az önkormányzati tulajdonú Ökocentrum éléről 2024-ben viharos gyorsasággal távozott Kiss János, akinek indulását a Heves vármegyei 2-es választókerületben 2025 novemberében jelentette be a Tisza Párt. A kékesonline nyilvánosságra hozta, hogy 

az Ökocentrum tavalyi beszámolójának tárgyalásakor a jelenlegi igazgató arról tájékoztatta Poroszló képviselő-testületét, hogy a korábbi beruházás kapcsán hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. 

A jegyzőkönyv meg is nevezi a konkrét beruházásokat: a volt Fávor panzió tetőszerkezetének cseréje, egy támfal építése és az Ökocentrum kilátó-teraszának burkolása. Mindhárom jelentős beruházás Kiss János ügyvezetése alatt zajlott – tette hozzá az Ellenpont. Úgy tudni, 

az intézmény új vezetősége azért rendelt el belső vizsgálatot, mert a fejlesztések költségei, műszaki tartalma és lebonyolítása között ellentmondásokat tapasztaltak. 

A Hír Tv stábja néhány napja Bélapátfalván kereste Kiss Jánost, ahol a tiszás jelölt egy előre meghirdetett pultozáson vett volna részt. A Hír TV azt szerette volna megtudni, hogy Kiss János írta-e alá a gyanús szerződéseket, illetve, hogy Magyar Péter tudott-e a gyanús hűtlen kezelési ügyről. A politikus azonban nem válaszolt a kérdésekre – lényegében elmenekült, az előre meghirdetett rendezvényére sem ment el, inkább az autójába ült és elhajtott.

Később a tiszás jelölt a közösségi oldalán reagált: a kérdésekre ugyan nem válaszolt, de nem is tagadta a megjelent híreket. Az üggyel kapcsolatban pedig hiába kereste a gyöngyösma.hu és a heol.hu is, sem a Tisza Párt sajtóosztálya, sem Kiss János kampányfőnöke nem válaszoltak a kérdésekre.

Az Ellenpont emlékeztet, 

ha Kiss Jánost megválasztják, mentelmi joga mögé bújhat, és akár el is kerülheti a felelősségre vonást, ha beigazolódik a hűtlen kezelés gyanúja.

Kiss János 2010 előtt a Heves megyei baloldali vezetés bizalmi embere volt a botrányos kórházprivatizációk idején

A tiszás jelölt Bulgáriában tanult turizmus-közgazdász szakon, majd hazatérése után 1991-ben a Heves vármegyei közgyűlés akkori, baloldali teljhatalmú elnökének, Sós Tamásnak volt a bizalmi embere. Két évtizeden keresztül a Heves Megyei Önkormányzatnál idegenforgalmi és elnöki kabinetvezetőként dolgozott. Ezt az időszakot a botrányos HospInvest-es kórházprivatizáció jellemezte – emlékeztet a lap.

Heves megye és Gyöngyös város szocialista vezetése közreműködésével – sok kórházi dolgozó tiltakozása ellenére – került a hírhedt HospInvest üzemeltetésébe a gyöngyösi kórház. A megyei elnök, a szocialista Sós Tamás jobbkeze, egy időben irodavezetője volt ekkor Kiss János, aki testközelből láthatta a kórházprivatizáció okozta rombolást

A gyöngyösi kórházat 2007 szeptemberétől működtette a HospInvest, a szerződést eredetileg húsz évre írták alá a gyöngyösi önkormányzat vezetésével. A cég azonban alig két év alatt teljesen csődbe ment. 2009 áprilisában jelentették be, hogy csődvédelmet kérnek, így az önkormányzat még abban az évben bontotta a szerződést. 

A cég óriási, több százmillió forintos adósságot hagyott hátra, a dolgozók bérének kifizetése is csúszott. 

Az Ellenpont hozzáteszi, ugyanez történt Hatvanban és Parádfürdőn is, valamint az egri Markhot Ferenc Kórházban, amelyet a Heves megyei közgyűlés akkori, szociális többsége adott át a HospInvestnek. 

A kórházaknak végül 2010 után a Fidesz-kormány nyújtott segítséget az adósságrendezéshez.

Borítókép: Kiss János, a Tisza Párt jelöltje nem válaszolt a Hír TV kérdéseire (Forrás: videókép/YouTbe)


A téma legfrissebb hírei

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Novák Miklós
idezojelekolasz

Itália alkonya

Novák Miklós avatarja

SPORTSZERŰEN – Az olasz futball bizonyos értelemben példát vehetne a magyarról.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
