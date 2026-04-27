Nem akármilyen fegyvert adományoztak a katonai tűzszerészek az örökkévalóságnak + fotó

Forrás: MTI, Facebook2026. 04. 27. 18:01
Különleges, Frommer Stop típusú öntöltő pisztolyt adtak át a katonai tűzszerészek a Kecskeméti Katona József Múzeumnak; a fegyver a kecskeméti egykori Rudolf Laktanya területéről került elő. Forrás: Facebook/Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred
A Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred a közösségi oldalán hétfőn azt írta, a közelmúltban a kecskeméti Rudolf Kert – azaz az egykori Rudolf Laktanya – területén került elő földmunka közben a Frommer Stop típusú öntöltő pisztoly, amelyet az Osztrák–Magyar Monarchia idején Magyarországon gyártottak.

Közölték, hogy a Frommer Rudolf tervezte fegyver a Fémáru-, Fegyver- és Gépgyárban (FÉG) készült; 1912 és 1945 között több verzióban is gyártották, M12 jelzéssel a hadsereg is rendszeresítette. A fegyverből hozzávetőleg 350-360 ezer készült.

A pisztoly különlegessége a hosszú cső hátrasiklásos zár. A fegyver jellegzetessége a pisztolycső feletti hengerben elhelyezkedő két rugó, amely a működését biztosította. A szokásos egyszerűbb, szabadon hátrasikló tömegzárral szemben ennek a megoldásnak az előnye, hogy a fegyver így kisebb, könnyebb lehetett.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
