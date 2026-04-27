Nem akármilyen fegyvert adományoztak a katonai tűzszerészek az örökkévalóságnak + fotó

A Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred a közösségi oldalán hétfőn azt írta, a közelmúltban a kecskeméti Rudolf Kert – azaz az egykori Rudolf Laktanya – területén került elő földmunka közben a Frommer Stop típusú öntöltő pisztoly, amelyet az Osztrák–Magyar Monarchia idején Magyarországon gyártottak.

Közölték, hogy a Frommer Rudolf tervezte fegyver a Fémáru-, Fegyver- és Gépgyárban (FÉG) készült; 1912 és 1945 között több verzióban is gyártották, M12 jelzéssel a hadsereg is rendszeresítette. A fegyverből hozzávetőleg 350-360 ezer készült.