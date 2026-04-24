lannert juditeurópai parlamentnemzeti alaptantervMagyar Péter

Jöhet a multikulturalizmus és a hagyományok jelentéktelenítése az oktatásban

Veszélyes változások jöhetnek a hazai közoktatásban, ha Magyar Péter jelöltje a szakminiszteri posztra valóra váltja azokat az elképzeléseit, amelyekről az elmúlt években értekezett különböző fórumokon. Lannert Judit többek között bírálta a szerinte túlzóan nemzet- és családközpontú Nemzeti alaptantervet, lesújtó véleménye van arról, hogy a magyar fiatalok drasztikus mértékben elutasítják a bevándorlókat, és azt is kijelentette, hogy a gyermekeink jövőjének nem a saját múltunkat kell elképzelnünk.

Munkatársunktól
2026. 04. 24. 18:57
Forrás: YouTube / TanárVlog
„A gyerekek jövője nem lehet a mi múltunk”

A gyermek- és oktatásügyi miniszteri poszt várományosa szerint „jó lenne, ha – ahogy egy másik tanulmányban én is bemutattam –, a gyerekeink jövőjének nem a saját múltunkat képzelnénk el. A jövősokkból való kijutásra az oktatás és tanulás gyökeres átalakításán át vezet az út, soha nem látott lehetőség előtt állunk, kérdés, hogy megragadjuk-e a lehetőséget.” 

Túlságosan hazafias a magyar NAT 

A Magyar Pedagógiai Társaság szervezésében tavaly októberben kétnapos konferencia zajlott Az iskola jövője – Utópiák és disztópiák címmel. A Taní-tani Online neves szakembereket kérdezett a témakörről, köztük Lannert Juditot is, aki összevetette az észt és a magyar Nemzeti alaptantervet (NAT). 

Magyar Péter miniszterjelöltje szerint a hangsúlyok az egyiknél jóval inkább a globális, míg a másiknál a nemzeti értékeken vannak. Az egyik jövőorientált és gyermekközpontú, épít a tanulói aktivitásra és kreativitásra, így sokkal inkább a tanulók kiteljesedését, fizikai, lelki és szellemi fejlődését tekinti célnak, míg a másik jelenorientált és nem gyermekközpontú, vagy legalábbis passzív állampolgárként tekint a tanulóra, az oktatás céljának elsősorban a munkaerőpiac kiszolgálását és a jó állampolgárrá nevelést tekinti – fogalmazott Lannert Judit. 

Arra is kitért, hogy az észt oktatás céljai a globális értékeket is figyelembe veszik, de ez összhangban van a nemzeti értékekkel és célokkal, mint ahogy az egyéniekkel is.  „Nálunk viszont teljes az összevisszaság. Habár nálunk is megjelennek általános értékek, azért árulkodó, hogy a nemzeti és a haza szavak vezetik a felsorolásokat, és minél inkább tűnik 21. századinak egy megfogalmazás, annál inkább sorolódik hátrébb – kritizált az oktatási tárca várományosa. 

A hamarosan megalakuló Tisza-kormány gyermek- és oktatásügyi felelőse nem is tagadta, hogy hozzá jóval közelebb áll az észt NAT elvárása, de szerinte a hazai adottságokat is figyelembe kell venni, amikor egy többszintű és az európai értékekkel is harmonikus célrendszert alakítunk ki. 

– A haladásellenes hazafiság narratíváját át kell alakítani, a haza és haladás ügyét újra egyensúlyba kell hozni, de ehhez új nyelvezetre és narratívára is szükség lesz – hangsúlyozta Lannert. 

A fentiekből az a kép rajzolódik ki, hogy a következő négy évben a 2010 előtti SZDSZ által irányított oktatásügyhöz hasonló elvek mentén változhat a magyar fiatalok iskolai nevelése, előtérbe kerülhet a multikulturalizmus, a bevándorlók elfogadására irányuló érzékenyítés, a nemzeti identitás tompítása és a hagyományos családmodell ideájának relativizálása. 

 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu