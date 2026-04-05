Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Orbán Viktor: Európára súlyos válság vár + videó

A miniszterelnök szerint soha nem látott bajok köszöntenek a kontinensre.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 16:27
– Magyarország az elmúlt 20 évben fekete öves válságkezelő országgá nőtte ki magát. Láttunk már együtt pénzügyi válságot, migrációs válságot és energiaválságot is, és sorjában szépen egymás után ki is védtük őket. De azt, ami most közeleg, még nekünk is nehéz lesz kivédenünk. Most hamarosan egyszerre csap le Európára egy energia- és nyomában egy pénzügyi válság – mondta el a Citadella átadásakor Orbán Viktor miniszterelnök.

Kiemelte: 

Ma a világot és benne első helyen Európát pusztító energia-, olaj- és üzemanyaghiány fenyegeti. Ha nincs energia, megáll a gazdaság. Ha megáll a gazdaság, minden veszélybe kerül. Az iráni háború kitörése óta a földgáz ára 70, a kőolaj ára 60 százalékkal emelkedett Európában. Mindenki tudja, hogy ebben a helyzetben csak egy dolog számít: hogy legyen energia – bárhonnan, csak legyen.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

Bayer Zsolt
idezojelekruszin - szendi

Sötét, hazug, aljas gazemberek

Bayer Zsolt avatarja

Tessék, itt van, nehéz lesz letagadni és átkeretezni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
