Orbán Viktor: Európára súlyos válság vár + videó

– Magyarország az elmúlt 20 évben fekete öves válságkezelő országgá nőtte ki magát. Láttunk már együtt pénzügyi válságot, migrációs válságot és energiaválságot is, és sorjában szépen egymás után ki is védtük őket. De azt, ami most közeleg, még nekünk is nehéz lesz kivédenünk. Most hamarosan egyszerre csap le Európára egy energia- és nyomában egy pénzügyi válság – mondta el a Citadella átadásakor Orbán Viktor miniszterelnök.
Kiemelte:
Ma a világot és benne első helyen Európát pusztító energia-, olaj- és üzemanyaghiány fenyegeti. Ha nincs energia, megáll a gazdaság. Ha megáll a gazdaság, minden veszélybe kerül. Az iráni háború kitörése óta a földgáz ára 70, a kőolaj ára 60 százalékkal emelkedett Európában. Mindenki tudja, hogy ebben a helyzetben csak egy dolog számít: hogy legyen energia – bárhonnan, csak legyen.
