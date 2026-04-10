Rába Tímea: Rábíznátok az életeteket egy olyan férfira, aki lehallgatta a feleségét és elárulta a családját?

Ha én bizonytalan választó lennék, számtalan kérdés foglalkoztatna Magyar Péterrel kapcsolatban, például szeretném tudni, hogyan döntene az ország fontos dolgairól: a mai napig nem kaptunk tőle választ erre – hívta fel a figyelmet Rába Tímea. A műsorvezető rámutatott, a Tisza Párt elnöke úgy akar miniszterelnök lenni, hogy nem veszi figyelembe: nem a magyarok érdekeit képviseli.

Az is érdekelne, miért a brüsszeli érdekeket képviseli a magyar érdekek helyett, és hogyan tudná tapasztalat nélkül vezetni az országot, ráadásul a szomszédunkban háború zajlik, neki pedig semmilyen diplomáciai kapcsolata nincs

– sorolta.

Rába Tímea szerint a Magyar Péter pártján álló nőknek is fontos lenni átgondolni, ki az az az ember, akivel szimpatizálnak. – Hogyan bíznátok rá az életeteket egy olyan férfira, aki lehallgatta a feleségét és elárulta a családját? Ezekre a kérdésekre jól gondoljátok át a választ, mert én biztos, hogy nem szavaznék április 12-én Magyar Péterre – közölte.