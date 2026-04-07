Rendkívüli

J. D. Vance: Orbán Viktor a legfontosabb vezető Európában – kövesse nálunk élőben Orbán Viktor és az amerikai alelnök közös sajtótájékoztatóját

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
karácsony gergelyfőpolgármestervárosházarakpart

Karácsony kénytelen volt meghátrálni, napközben megnyílik a rakpart az autósok előtt

Ismét hozza a formáját a főpolgármester. Ezúttal Karácsony Gergely a saját ötleteként igyekszik eladni a Fidesz–KDNP korábbi javaslatát.

Gábor Márton
2026. 04. 07. 12:40
Karácsony Gergely főpolgármester Vémi Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A rakpart május 1-jétől úgy lesz újra Budapest egyik legkedveltebb közösségi tere, hogy új forgalmi rend veszi figyelembe az autós forgalom szempontjait is – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. Kiemelte: napközben az autósok használhatják a rakpartot, esténként és hétvégéken viszont újra a gyalogosoké és a bicikliseké lesz a Margit híd és az Irányi utca közötti szakasz.

A lezárt pesti alsó rakpart nyáron (Fotó: Havran Zoltán)

A forgalmi rend kialakítására két kaput szereltek fel a rakpart két végén. Mindezt Karácsony Gergely a saját ötleteként próbálja eladni, miközben

valójában a kormánypártok fővárosi frakciójának javaslatát valósítja meg.

A Fidesz ugyanis tavaly nyáron kezdeményezte, hogy a főváros hétköznapokon nyissa meg a pesti alsó rakpartot az autózók előtt.

Mint ismert, a rakpart lezárása a Városháza önkényes döntése nyomán korábban a Budapest mindenkié program részeként indult el azzal a céllal, hogy a lakosok gyalogosan, kerékpárral vagy akár piknikezve vehessék birtokba a Duna menti sávokat. Míg hétvégéken valóban megjelennek itt családok, futók és néhány kerékpáros, addig

hétköznap a rakpart üresen tátong,

és nyáron a 30-35 fokos hőségben senki sem merészkedett ki a nap perzselte aszfaltra.

1/13

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Vémi Zoltán)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
