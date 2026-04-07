Karácsony kénytelen volt meghátrálni, napközben megnyílik a rakpart az autósok előtt

A rakpart május 1-jétől úgy lesz újra Budapest egyik legkedveltebb közösségi tere, hogy új forgalmi rend veszi figyelembe az autós forgalom szempontjait is – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. Kiemelte: napközben az autósok használhatják a rakpartot, esténként és hétvégéken viszont újra a gyalogosoké és a bicikliseké lesz a Margit híd és az Irányi utca közötti szakasz.

A lezárt pesti alsó rakpart nyáron (Fotó: Havran Zoltán)

A forgalmi rend kialakítására két kaput szereltek fel a rakpart két végén. Mindezt Karácsony Gergely a saját ötleteként próbálja eladni, miközben

valójában a kormánypártok fővárosi frakciójának javaslatát valósítja meg.

A Fidesz ugyanis tavaly nyáron kezdeményezte, hogy a főváros hétköznapokon nyissa meg a pesti alsó rakpartot az autózók előtt.

Mint ismert, a rakpart lezárása a Városháza önkényes döntése nyomán korábban a Budapest mindenkié program részeként indult el azzal a céllal, hogy a lakosok gyalogosan, kerékpárral vagy akár piknikezve vehessék birtokba a Duna menti sávokat. Míg hétvégéken valóban megjelennek itt családok, futók és néhány kerékpáros, addig

hétköznap a rakpart üresen tátong,

és nyáron a 30-35 fokos hőségben senki sem merészkedett ki a nap perzselte aszfaltra.