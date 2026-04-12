A rekordrészvétel azt mutatja, hogy a választás tisztaságához nem férhet kétség

– A jelenlegi állás szerint rekord részvétel is lehet, ami alapvetően azt támasztja alá, hogy az alkotmányos rendszer működéséhez és a választások tisztaságához fűződő állampolgári bizalomhoz nem férhet kétség – mondta a Magyar Nemzetnek ifjabb Lomnici Zoltán, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány tudományos igazgatója.

Lomnici Zoltán, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány tudományos igazgatója (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Mint beszámoltunk róla, a Nemzeti Választási Iroda 15 órás adatai szerint a részvétel kiemelkedően magas:

a több mint 8,1 millió jogosult közül 66,01 százalék, azaz közel ötmillió választópolgár adta le addig a szavazatát.

Az alkotmányjogász szerint a magas részvétel azt jelzi, hogy a magyar választók érzik a voksolás súlyát, és tisztában vannak azzal, hogy a mostani választás tétje minden korábbinál nagyobb. Úgy fogalmazott,

a tömeges részvétel mögött az a felismerés is állhat, hogy a nemzeti kormány folytatása nélkül szerinte veszélybe kerülhet az ország biztonsága, valamint a gazdasági stabilitás.

Ifjabb Lomnici Zoltán értékelése szerint a választók egy része attól tart, hogy egy esetleges kormányváltás esetén Magyarország nagyobb mértékben sodródhat bele a háborús konfliktusokba, illetve külső nyomásra olyan gazdasági döntések születhetnek, amelyek a magyar családokat hátrányosan érintenék.

A csendes többség ereje

Azt is hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kormánypárti politika ezzel szemben a béke, a biztonság és a nemzeti érdekek védelmét helyezi előtérbe. Az elemző szerint a választás kimenetele egyben azt is megmutatja, hogy a „csendes többség” milyen irányt támogat.

Úgy véli, egy kormánypárti győzelem azt jelezné, hogy

a választók a stabilitást és a kiszámítható kormányzást részesítik előnyben a bizonytalanabb politikai alternatívákkal szemben.

Lomnici Zoltán úgy látja, hogy az elmúlt évek kormányzati teljesítménye meghatározó szerepet játszik a döntésben.

Értékelése szerint a 2010 óta tartó időszak olyan politikai és gazdasági eredményeket hozott, amelyek a választók egy jelentős részének támogatását biztosíthatják. Az elemző szerint a választás nem csupán pártpolitikai kérdés, hanem az ország jövőjéről, szuverenitásáról és mozgásteréről szóló döntés. Úgy fogalmazott, a mostani voksolás eredménye hosszú távon is meghatározhatja Magyarország irányát.