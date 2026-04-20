magyar honvédség

Több súlyos botrány is fémjelzi az új honvédelmi miniszter eddigi politikai pályafutását

Ruszin-Szendi Romulusz lesz a Magyar-kormány honvédelmi minisztere - jelentette be hétfőn a Tisza elnöke. A volt vezérkari főnök viszonylag hamar feltűnt a Tisza Párt környezetében, Magyar bizalmasa és a párt honvédelmi szakértője lett. Ruszin-Szendi elmúlt másfél éves politikai pályája ugyanakkor nem volt mentes a botrányoktól, sőt egy büntetőügyben meg is gyanúsították.

Munkatársunktól
2026. 04. 20. 17:16
Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Magyar Péter hétfőn jelentette be, hogy kormánya honvédelmi minisztere Ruszin-Szendi Romulusz lesz. Ruszin-Szendi 2021 júniusától 2023 áprilisáig volt a Magyar Honvédség vezérkari főnöke. Tavaly februárban csatlakozott Magyar Péterékhez és lett a Tisza Párt honvédelmi szakértője, majd képviselőjelöltje. Miután a volt vezérkari főnök politizálni kezdett, több botránya is napvilágot látott. Az első komolyabb ügy a tavaly nyáron kirobbant villabotránya volt: a sajtó megszellőztette, hogy Ruszin-Szendi

kérésére tetemes összeget költöttek luxuskiadásokra a volt vezérkari főnök által használt, Dunakeszin található szolgálati villára.

Az ügyben a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) indított vizsgálatot, majd adta közzé jelentését. A Kehi egymilliárd forintot meghaladó költséget, luxusberuházásokat és kirívóan pazarló beszerzéseket tárt fel a volt vezérkari főnök számára kialakított dunakeszi szolgálati ingatlan kapcsán. A jelentés szerint Ruszin-Szendi prémium kategóriás és egyedi berendezési tárgyakat vásároltatott közpénzre, amelyek egy átlagos szolgálati lakásban indokolatlanok, kirívóan drágák, önmagukban is több milliós tételek. Az ügyben hivatali visszaélés miatt zajlik nyomozás

Zsírleszívás, közpénzen 

Szintén nagy botrányt kavart Ruszin-Szendi zsírleszívásos ügye. Ebben az esetben is a Kehi tárta fel a részleteket. A jelentés szerint a volt vezérkari főnök 2022. április 14-én esett át az egészségügyi beavatkozáson a Honvédkórházban. A Kehi egyértelmű törvénytelenséget és szabálytalanságot állapított meg, amelyek arra utalnak, hogy a honvédség korábbi vezérkari főnöke visszaélt a hatalmával, amikor az irányítása alatt álló kórházban esztétikai céllal zsírleszívást végeztetett. Jelentés nyilvánosságra hozatala után ügyészségi nyomozás indult, szolgálati visszaélés gyanújával.

Fegyverbotrány és garázdaság

A leendő honvédelmi minisztert garázdasággal is meggyanúsították azután, hogy Kötcsén meglökött egy őt kérdezni akaró riportert. az ügy jelenleg a Kaposvári Nyomozó Ügyészségen van folyamatban, vádemelés még nem történt.

Sokat írt a sajtó arról is, hogy Ruszin-Szendi a nyilvánosságra került felvételek szerint fegyverrel ment az emberek közé több tiszás fórumon is (például Szeghalmon). Az ügyben szabálysértési eljárás indult, amelynek keretében a Tisza-politikus fegyverét is lefoglalták. A eljárást végül megszüntették, ugyanakkor a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) nyomozást folytat egy feljelentés alapján azért, mert egy ferencvárosi rendezvényen - a felvételek alapján - fegyvernek látszó tárgy lehetett Ruszin-Szendi Romulusznál.

Szlava Ukrajini!

Az sem mellékes körülmény, hogy Ruszin-Szendi 2022-ben a kormány politikai iránymutatásától eltérő álláspontot adott elő az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, vagyis a NATO négy ülésén. Ez úgy derült ki, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter belső vizsgálatot indított, melyben megállapították: Ruszin-Szendi Romulusz a NATO-tárgyalásokon szisztematikusan eltért a magyar kormány háborúellenes álláspontjától, és Ukrajna-barát narratívát képviselt. Felszólalásait a Szlava Ukrajini! (Dicsőség Ukrajnának!) felkiáltással zárta.

A leendő honvédelmi miniszterről a Magyar Nemzet korábban hosszabb portrét is közölt, abban több, őt ismerő forrásra hivatkozva leírtuk sok más mellett, miért kapta Ruszin-Szendi a Kuplung becenevet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

