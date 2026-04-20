Több súlyos botrány is fémjelzi az új honvédelmi miniszter eddigi politikai pályafutását

Magyar Péter hétfőn jelentette be, hogy kormánya honvédelmi minisztere Ruszin-Szendi Romulusz lesz. Ruszin-Szendi 2021 júniusától 2023 áprilisáig volt a Magyar Honvédség vezérkari főnöke. Tavaly februárban csatlakozott Magyar Péterékhez és lett a Tisza Párt honvédelmi szakértője, majd képviselőjelöltje. Miután a volt vezérkari főnök politizálni kezdett, több botránya is napvilágot látott. Az első komolyabb ügy a tavaly nyáron kirobbant villabotránya volt: a sajtó megszellőztette, hogy Ruszin-Szendi

kérésére tetemes összeget költöttek luxuskiadásokra a volt vezérkari főnök által használt, Dunakeszin található szolgálati villára.

Az ügyben a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) indított vizsgálatot, majd adta közzé jelentését. A Kehi egymilliárd forintot meghaladó költséget, luxusberuházásokat és kirívóan pazarló beszerzéseket tárt fel a volt vezérkari főnök számára kialakított dunakeszi szolgálati ingatlan kapcsán. A jelentés szerint Ruszin-Szendi prémium kategóriás és egyedi berendezési tárgyakat vásároltatott közpénzre, amelyek egy átlagos szolgálati lakásban indokolatlanok, kirívóan drágák, önmagukban is több milliós tételek. Az ügyben hivatali visszaélés miatt zajlik nyomozás.

Zsírleszívás, közpénzen

Szintén nagy botrányt kavart Ruszin-Szendi zsírleszívásos ügye. Ebben az esetben is a Kehi tárta fel a részleteket. A jelentés szerint a volt vezérkari főnök 2022. április 14-én esett át az egészségügyi beavatkozáson a Honvédkórházban. A Kehi egyértelmű törvénytelenséget és szabálytalanságot állapított meg, amelyek arra utalnak, hogy a honvédség korábbi vezérkari főnöke visszaélt a hatalmával, amikor az irányítása alatt álló kórházban esztétikai céllal zsírleszívást végeztetett. Jelentés nyilvánosságra hozatala után ügyészségi nyomozás indult, szolgálati visszaélés gyanújával.

Fegyverbotrány és garázdaság

A leendő honvédelmi minisztert garázdasággal is meggyanúsították azután, hogy Kötcsén meglökött egy őt kérdezni akaró riportert. az ügy jelenleg a Kaposvári Nyomozó Ügyészségen van folyamatban, vádemelés még nem történt.