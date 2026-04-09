Szimbolikus fotót osztott meg Deák Dániel, ezért veszélyes a Tisza Párt a hétköznapi emberekre

A Tisza Pártot és Magyar Pétert bírálta Facebook-posztjában Deák Dániel, aki egy budai elitnegyedben készült fotóra hivatkozva azt írta: szerinte a párt valójában a budai elit érdekeit képviseli. Az elemző a képen látható, Tisza-szlogent viselő több tíz milliós Porsche kapcsán arról írt, hogy az ilyen körök számára közömbös a rezsi vagy az üzemanyag ára.

2026. 04. 09. 17:58
Forrás: Deák Dániel Facebook-oldala
„Ez egy szimbolikus fotó. Azt szimbolizálja, hogy a Tisza Párt valójában a budai elit pártja, maga Magyar Péter is egy budai úrifiú” – írta Facebook-posztjában Deák Dániel.

„Így nem meglepő, hogy Magyar Péter és a tiszások jelentős része is humbugnak tartja a rezsicsökkentést, és a védett árat is eltörölnék. 

Hiszen aki a több tíz milliós Porschét megengedheti magának, annak teljesen mindegy, mennyit fizet rezsire vagy a benzinkutakon”

 – tette hozzá.

„Éppen ezért az átlagos, hétköznapi emberek semmi jóra nem számíthatnak a Tiszától, még ha a kommunikációjukban próbálnak is kedveskedni nekik” – fogalmazott.

„Ezeknek az embereknek a biztos választás kizárólag a Fidesz”

 – szögezte le.

Borítókép: Deák Dániel közösségi oldala


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér Róbert

Drogos sz…rjankó ez mind

Bayer Zsolt avatarja

A Puzsér is, naná.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
