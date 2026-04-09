határon túli magyarságVálasztás 2026Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes

Semjén Zsolt üzent a külhoni magyaroknak: Mindig számíthattatok ránk, most mi számítunk rátok! + videó

„Magyarok a Kárpát-medencében! Mindig számíthattatok ránk, most mi számítunk rátok!”– hangsúlyozta közösségi oldalán Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke, aki videóüzenetében az országgyűlési választáson való részvételre buzdítja határon túli nemzettársainkat.

Magyar Nemzet
2026. 04. 09. 17:10
A határon túli magyarokhoz szólt Semjén Zsolt a Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében. 

–Egymillió-kétszázezer nemzettársunk vált honfitársunkká és polgártársunkká az állampolgárság megadásával, ami nekem személyes életcélom is volt, ezáltal a magyar Országgyűlés most már valóban az egész magyar nemzetnek az országgyűlése, mert minden magyarnak a politikai akarata megtestesül benne – fogalmazott a miniszterelnök-helyettes. 

Semjén Zsolt az április 12-i választás tétjéről is beszélt és a voksoláson való részvételre buzdította a határon túli magyarokat. 

– Ahhoz, hogy a nemzetpolitikai eredményeinket meg tudjuk védeni, szükség van minden magyarnak a kiállására, bárhol él a világon

– hangsúlyozta. 

Hozzátette: – Ezekkel a gondolatokkal kérem határon túli véreinket, nemzettársainkat, honfitársainkat, hogy vegyenek részt az országgyűlési választáson, mert az ő politikai akaratuknak is meg kell testesülni a következő Országgyűlésben.

Borítókép: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes (Fotó: Botár Gergely/Miniszterelnökség)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
