Semjén Zsolt üzent a külhoni magyaroknak: Mindig számíthattatok ránk, most mi számítunk rátok! + videó

A határon túli magyarokhoz szólt Semjén Zsolt a Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében.

–Egymillió-kétszázezer nemzettársunk vált honfitársunkká és polgártársunkká az állampolgárság megadásával, ami nekem személyes életcélom is volt, ezáltal a magyar Országgyűlés most már valóban az egész magyar nemzetnek az országgyűlése, mert minden magyarnak a politikai akarata megtestesül benne – fogalmazott a miniszterelnök-helyettes.

Semjén Zsolt az április 12-i választás tétjéről is beszélt és a voksoláson való részvételre buzdította a határon túli magyarokat.

– Ahhoz, hogy a nemzetpolitikai eredményeinket meg tudjuk védeni, szükség van minden magyarnak a kiállására, bárhol él a világon

– hangsúlyozta.

Hozzátette: – Ezekkel a gondolatokkal kérem határon túli véreinket, nemzettársainkat, honfitársainkat, hogy vegyenek részt az országgyűlési választáson, mert az ő politikai akaratuknak is meg kell testesülni a következő Országgyűlésben.