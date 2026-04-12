Tatabánya országgyűlési képviselője 36 év után köszönt le

Eldőltnek látszik a tatabányai körzet sorsa.

Magyar Nemzet
2026. 04. 12. 21:19
Fotó: MTI/Krizsán Csaba
„Gratulálok és jó munkát kívánok Sopov Ildikónak!” – írta közösségi oldalán Bencsik János. A Komárom-Esztergom vármegye 1. számú egyéni választókerületének fideszes jelöltje a választóknak megköszönte az eddigi közös munkát.

Köszönöm a tatabányaiaknak a 36, a bajaiaknak, szárligetieknek, a tataiaknak és vértesszőlősieknek a 12 évnyi közös munkálkodást!

– írta Bencsik János. Hozzátette: jó szerencsét Tatai-medence!

A jelenlegi adatok alapján Komárom-Esztergom vármegye 1. számú egyéni választókerületében 72 százalékos feldolgozottság mellett 59 százalékon áll Sopov Ildikó, míg Bencsik János 34 százalékkal a második, így eldőltnek látszik a választókerület jövője. Bencsik János 1990-tól vezette Tatabányát polgármesterként, 1998-tól mostanáig pedig a megyeszékhely országgyűlési képviselője is volt. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

