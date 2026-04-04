A Tisza Párthoz köthető üzleti kör hadianyagot akart eladni az ukránoknak

Az Alkotmányvédelmi Hivatal tájékoztatása szerint egy, a Tiszához köthető üzleti kör lőporgyár megszerzésén keresztül Ukrajnába szállított volna hadianyagot. A hatóság közbelépett, a nemzetbiztonsági bizottságot pedig tájékoztatták.

Forrás: MTI2026. 04. 04. 8:58
A 444 internetes portál lebuktatta a Tisza egyik pénzemberét, aki Ukrajnába akart lőport szállítani Magyarországról – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda.

Az Alkotmányvédelmi Hivatalnak 2024 júliusában keletkeztek információi arra vonatkozóan, hogy egy férfi és több, a haditechnikai szektorban ismert szereplő

aktív üzleti lobbitevékenységet folytattak a balatonfűzfői lőporgyár megvásárlása érdekében.

Az üzem értékesítése kapcsán egyeztetéseket folytattak Ukrajna budapesti nagykövetségének ügyvivőjével.

A keletkezett információk alapján megerősítést nyert, hogy Ukrajna közreműködésével tervezték megvásárolni a lőporgyárat úgy, hogy az üzletben Ukrajna közvetlenül nem vett volna részt, csupán a hitelt biztosította volna.

Céljuk az volt, hogy az így gyártott lőport Ukrajnába szállítsák.

Mindez Magyarország érdekeivel ellentétes, ezért a nonproliferációs és haditechnikai engedélyezési osztály a Magyar Proliferáció (MP) keretében az érintetteket ellenőrzés alá vonta.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök örült volna, ha megvalósul az üzlet (Fotó: AFP)

Az Alkotmányvédelmi Hivatal említett osztályának célja a haditechnikai eszközök, a nukleáris, biológiai, vegyi és radiológiai tömegpusztító fegyverek, valamint ezek hordozóeszközei, a gyártásukhoz, előállításukhoz, fejlesztésükhöz szükséges termékek és technológiák, továbbá a szakszerű működtetésükhöz szükséges szaktudás és információk ellenőrizetlen terjedésének felderítése és megakadályozása. A vizsgálatról az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságát részletesen tájékoztatták.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal nem válogathat politikai szempontok alapján:

ha valaki az ukrán háborúba fegyvert kíván szállítani Magyarországról, akkor is megakadályozzák, ha az illető a Tisza Pártra vagy bármely más politikai pártra hivatkozik.

A 444 újságíróit a fentebb leírtakról az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársa részletesen informálta, ennek ellenére hamis tartalommal jelentették meg mai cikküket.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
