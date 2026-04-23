A Tisza Párt elkezdte felszámolni az egykulcsos adórendszert

Eközben pedig Magyar Péter a Tisza hétfőn tartott frakcióülése után a sajtónak megerősítette, hogy a legalább egymilliárd forintos vagyonnal rendelkezőknek évi egy százalékos vagyonadót vezetnek be. A vagyonadó esetében általában az a legfontosabb kérdés, hogy ki és miként értékeli fel a vagyont. A Tiszának tulajdonított tervezet szerint az ingatlanok értékét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) állapítaná meg.

A tervezet szerint ha valaki valamely vagyonát eltitkolná, 400 százalékos mulasztási bírságot kellene fizetnie.

A kockázatokról szólva pedig megjegyezték, hogy felmerül a vagyonkimentés veszélye, aminek megelőzéséhez erős adóhatósági ellenőrzést tartanak szükségesnek. A legnagyobb veszély ugyanakkor, hogy kudarcba fullad a végrehajtás. Az ingatlanok felmérése, a cégek értékének meghatározása, a külföldi vagyonok felkutatása, a pénzforgalom nyomon követése irdatlan feladatot jelentene az adóhivatalnak.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)