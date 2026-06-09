Borítókép: Balaton-átúszás (Fotó: Veszprém Megyei Napló/Nagy Lajos)
Már nincs több hely a Balaton-átúszásra
Elérte a létszámlimitet a 44. Lidl Balaton-átúszás 5,2 kilométeres klasszikus távja, így a szervezők már nem fogadnak új nevezéseket erre a versenyszámra. A július 18-i esemény féltávjára és SUP-os áthúzására ugyanakkor még lehet jelentkezni.
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