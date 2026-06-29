Globalista fordulat látszik Bart István kinevezése mögött

Kiszelly emlékeztetett arra is, hogy a korábbi években a családtámogatási rendszer bővítése a magyar népesedéspolitika egyik meghatározó eleme volt. Álláspontja szerint ezért

különös jelentősége van annak, hogy egy magas rangú kormányzati tisztségviselő korábban a népességcsökkenés elfogadásáról beszélt.

Az elemző szerint egyelőre még nem konkrét kormányzati intézkedések, hanem politikai irányok és nyilatkozatok láthatók, ugyanakkor úgy véli, a következő időszakban eldőlhet, hogy ezek a gondolatok megjelennek-e a családpolitikai döntésekben is.

A kistelepülések sem tetszenek Bart Istvánnak

Mint megírtuk, Bart István arról is beszélt, hogy az Orbán-kormány feleslegesen sok pénzt költött a falvak fejlesztésére, hiszen a jövő úgysem arról szól, hogy vidéken élnek az emberek, hanem segíteni kell őket, hogy beköltözhessenek a városba. A kisebb településeket pedig, ahol még néhány idős ember ragaszkodik ahhoz, hogy a múltban éljen, mihamarabb vissza kell adni a természetnek.

Ezzel kapcsolatban éles kritikát fogalmazott meg Dudás Zsolt, az Ahogy a Gazda látja oldal működtetője. A Magyar Nemzetnek adott interjúban arról beszélt: szerinte az új kormány személyi döntései azt üzenik a vidéken élőknek, hogy másodrendű állampolgárként tekintenek rájuk. A gazdálkodó úgy véli, Bart István helyettes államtitkárrá történő kinevezése egy olyan szemléletet emel kormányzati szintre, amely hosszabb távon a falvak leépítéséhez vezethet. A gazdálkodó úgy látja, hogy a vidéki emberek azért váltak célponttá, mert megőrizték hagyományaikat és önálló gondolkodásukat.

A vidéket meg akarják ölni, mert eddig sem hódolt be sem a Rákosi-rendszernek, sem a Kádár-rendszernek. A vidéki embernek nehezebb megmondani, mit gondoljon a világról

– mondta.