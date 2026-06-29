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Globalista fordulat látszik Bart István kinevezése mögött

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Bart István helyettes államtitkári kinevezése komoly politikai vitát váltott ki korábbi, a népességcsökkenést elfogadható folyamatként bemutató kijelentései miatt. Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója a Magyar Nemzetnek úgy nyilatkozott: Bart István kinevezése egy olyan globalista ideológia megjelenését jelzi a kormányzatban, amely hosszabb távon a családtámogatások és a középosztály támogatásának átalakítását is megalapozhatja.

Gábor Márton
2026. 06. 29. 6:30
A 2026-ban kibővített családi adókedvezmény hatására a háromgyermekes munkavállalóknál az adóteher kevesebb mint a felére, 18 százalék alá csökken Forrás: Shutterstock
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Kiszelly emlékeztetett arra is, hogy a korábbi években a családtámogatási rendszer bővítése a magyar népesedéspolitika egyik meghatározó eleme volt. Álláspontja szerint ezért 

különös jelentősége van annak, hogy egy magas rangú kormányzati tisztségviselő korábban a népességcsökkenés elfogadásáról beszélt.

Az elemző szerint egyelőre még nem konkrét kormányzati intézkedések, hanem politikai irányok és nyilatkozatok láthatók, ugyanakkor úgy véli, a következő időszakban eldőlhet, hogy ezek a gondolatok megjelennek-e a családpolitikai döntésekben is.

A kistelepülések sem tetszenek Bart Istvánnak

Mint megírtuk, Bart István arról is beszélt, hogy az Orbán-kormány feleslegesen sok pénzt költött a falvak fejlesztésére, hiszen a jövő úgysem arról szól, hogy vidéken élnek az emberek, hanem segíteni kell őket, hogy beköltözhessenek a városba. A kisebb településeket pedig, ahol még néhány idős ember ragaszkodik ahhoz, hogy a múltban éljen, mihamarabb vissza kell adni a természetnek.

Ezzel kapcsolatban éles kritikát fogalmazott meg Dudás Zsolt, az Ahogy a Gazda látja oldal működtetője. A Magyar Nemzetnek adott interjúban arról beszélt: szerinte az új kormány személyi döntései azt üzenik a vidéken élőknek, hogy másodrendű állampolgárként tekintenek rájuk. A gazdálkodó úgy véli, Bart István helyettes államtitkárrá történő kinevezése egy olyan szemléletet emel kormányzati szintre, amely hosszabb távon a falvak leépítéséhez vezethet. A gazdálkodó úgy látja, hogy a vidéki emberek azért váltak célponttá, mert megőrizték hagyományaikat és önálló gondolkodásukat.

A vidéket meg akarják ölni, mert eddig sem hódolt be sem a Rákosi-rendszernek, sem a Kádár-rendszernek. A vidéki embernek nehezebb megmondani, mit gondoljon a világról

 – mondta.

Borítókép: Kiszelly Zoltán (Fotó: Fehér Gábor)

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