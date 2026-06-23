Zsolti bácsi ügy: a Fidesz kezdeményezi Magyar Péter öccsének, Magyar Mártonnak a vizsgálóbizottsági meghallgatását
Panyi Miklós, a Fidesz országgyűlési képviselője a Zsolti bácsi ügy kapcsán tartott keddi sajtótájékoztatón tudatta: kezdeményezik, hogy a parlament gyermekvédelmi ügyeket feltáró vizsgálóbizottsága hallgassa meg Magyar Mártont és Litresits András ügyvédet. Emellett Pócs János azt is bejelentette, hogy feljelentést tesz bűncselekményre való felbujtás miatt.
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