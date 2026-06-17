Lépéskényszerben Magyar Péter, nem hallgathat tovább a Szőlő utcai lejáratókampányról

A videóra reagált Magyar Márton is. A kontroll.hu facebook oldalán azt írta, rágalmazás és becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala miatt feljelentést fog tenni mind Pócs János híresztelővel, mind pedig Kiss Márióval szemben, ugyanis Bangó Sándor nem kapott pénzt sem tőle, sem mástól a kontrollos interjúért cserébe.