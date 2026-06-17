Szigorodik a pártfinanszírozás: megszűnik a frakciópénzek pártokhoz irányítása

A Tisza Párt elnöke akkor egészen pontosan ezt mondta:

Megszüntetjük a propagandát. Sőt, van egy rossz hírem, a parlamenti pártok támogatását is, hiszen a Tisza például 0 forintos állami támogatással működik.

A választási győzelmet követően azonban láthatóan gyökeresen megváltozott a politikus véleménye. Nemrég ugyanis megjelent a Magyar Közlönyben a 2026-os országgyűlési választás eredménye alapján a parlamentbe jutott pártoknak járó állami támogatások összege. A határozat szerint

a legnagyobb összeg a Tisztelet és Szabadság Pártot (Tisza) illeti meg, amely több mint 706 millió forint támogatásra jogosult.

A Fidesz több mint 517 millió forintot, a Mi Hazánk Mozgalom mintegy 157 millió forintot, a KDNP pedig közel 93 millió forintot kap.

A pártokhoz kapcsolódó alapítványok támogatásáról is döntés született. A Tiszához kötődő Tartalékok Alapítvány több mint 887 millió forintban részesül, míg a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány több mint 614 millió forint támogatást kap.

A most megjelent adatok alapján a jelenlegi szabályozás szerint a Tisza Párt is részesül messze legnagyobb hányadban a parlamenti pártoknak járó költségvetési támogatásból.

Mindeközben pedig a kormány részéről egyelőre nem jelent meg olyan törvényjavaslat, amely a parlamenti pártok állami támogatásának teljes megszüntetését célozná. A jelenlegi támogatási rendszer így változatlanul működik tovább, és annak kedvezményezettjei között szerepel a kormányzó Tisza Párt is.